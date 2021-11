SE realiza ações no Dia de Doar para fortalecer a cultura de doação

O Movimento Doa Sergipe vai realizar pelo quarto ano consecutivo ações no Dia de Doar com o objetivo de reforçar a importância de fortalecer a cultura de doações. O dia solidário será nesta terça-feira, 30 de novembro, e as atividades começam cedo no Hemose com o apelo para a população doar sangue e segue durante todo o dia nas instituições e empresas parcerias que se uniram em prol da solidariedade.

“O Doa Sergipe completa 3 anos de movimento que deixa sua marca para o fortalecimento do terceiro setor e a promoção da cultura da doação em nosso Estado. Novos desafios como o Doa Sergipe Pets, alcançar mais de 5 cidades com ações de doações simultaneamente, ampliar o número de ONGs participantes e empresas parceiras são motivações que impulsionam na certeza que a doação transforma mundos, compartilha amor e ajuda a salvar vidas e todos podem abraçar a causa”, convida a coordenadora do Doa Sergipe, Ulla Ribeiro.

Em Sergipe, 10 instituições estão participando as ações do Movimento Doa Sergipe, são elas GACC, Apae Itabaiana, Apae Lagarto, Lar De Zizi, Casa Santa Zita, Chave do Futuro, Instituto Agatha, IBEM, Projeto Ações com Amor e Remonta- LGBTI+. Estão recebendo ações no Dia de Doar, Aracaju, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto.

A mobilização que é nacional visa estimular a doação de pessoas físicas, empresas e organizações e tem um papel fundamental ao mostrar que todos podem participar, fortalecendo o hábito de doar como parte do cotidiano das pessoas. Já as organizações sem fins lucrativos podem realizar ações para receber doações, virtuais ou presenciais.

O Dia de Doar faz parte de um movimento mundial chamado #GivingTuesday (terça-feira de doação). A iniciativa aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2012, e é realizada sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), uma resposta solidária à Black Friday e à Cyber Monday.

No Brasil, a primeira edição foi em 2013 e, no ano seguinte, o país entrou oficialmente no movimento global. Liderado pela ABCR, o Dia de Doar faz parte da rede do Movimento por uma Cultura de Doação.

Desde a sua primeira edição o Gacc Sergipe liderou por alguns anos o Doe ao GACC Sergipe no Dia de Doar e em 2019 foi convidado pela organização nacional a liderar uma campanha comunitária e a instituição buscou fortalecer o terceiro setor no Estado convidando algumas organizações para fazer parte do movimento.

A participação é livre e aberta a qualquer pessoa física ou jurídica que queira promover a generosidade. No site do Dia do Doa Sergipe (www.doasergipe.com.br) e nas redes socias do Movimento os interessados poderão consultar as ações e pontos de coletas das doações.

Arrecadação de alimentos não perecíveis , material de higiene e limpeza, brinquedos, fraldas descartáveis, roupas e calçados, doações financeiras, ração animal, doação de sangue, tornando um doador recorrente ou voluntário.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro