Um carro bateu contra na manhã desta sexta-feira (26) um semáforo na Avenida Beira Mar, Zona Sul de Aracaju, no sentido Centro/praias.

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, uma parte do equipamento foi derrubado após a colisão.

Por conta do acidente, uma faixa da via foi isolada e agentes estão no local, organizando o trânsito que está lento, mas fluindo.

Foto SMTT