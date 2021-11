Vereador lagartense Josivaldo da Equoterapia é pré-candidato a deputado estadual

Em seu segundo mandato na Câmara Municipal de Lagarto, o vereador Josivaldo Alves, conhecido popularmente como Josivaldo da Equoterapia, vem se destacando no cenário interiorano graças ao trabalho que desenvolve há doze anos em prol das pessoas com deficiência.

Além de parlamentar, Josivaldo é coordenador do Centro Lagartense de Equoterapia, que atende mensalmente mais de 100 famílias de Lagarto e região, contando com uma equipe multidisciplinar composta de psicopedagoga, psicóloga, terapeuta entre outros. Nesse ambiente, Josivaldo recebe pacientes com espectro autista, paralisia cerebral, depressão, e demais transtornos psíquicos.

Na Câmara Municipal é autor de inúmeras proposituras que fomentam políticas públicas para essa parcela da população. Devido a seu trabalho à frente dessa pauta, recentemente foi convidado pelo seu partido (Cidadania) para colocar seu nome à disposição de pleitear uma vaga na Alese para as próximas eleições.

“É o momento oportuno de poder levar aos quatro cantos do estado a luta pela pessoa com deficiência, essa bandeira tão importante, e buscar na Alese uma representação para esses cidadãos”, afirma Josivaldo.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador