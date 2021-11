Vereadores de Umbaúba buscam alternativas para a construção de Parque Industrial

Apesar de já está em discussão a muito tempo, a construção de um Parque Industrial na cidade de Umbaúba está mais perto de se tornar realidade. A iniciativa partiu do vereador Moisés Augustinho (Cidadania), juntamente com os vereadores Cirilo da Matinha (MDB) e Zé Ailton (MDB). Na última terça-feira, 23, os vereadores visitaram a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (CODISE), onde verificaram a viabilidade de estudos que tem como objetivo a efetivação da criação do parque na região umbaubense.

Na audiência, comandada pelo diretor-presidente José Matos, pelo diretor jurídico Flávio e pelo técnico Vasconcelos, foram apresentados os mecanismos necessários para implementar o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) no Município, que é a ferramenta usada pela CODISE no incentivo às empresas que buscam o estado de Sergipe.

De acordo com os vereadores, também foi verificado o que de fato a Câmara Municipal pode fazer para facilitar a implementação do projeto. “Enquanto vereadores e agentes do Poder Legislativo, podemos pensar e viabilizar a autorização de pacotes de incentivos fiscais e logísticos criados por meio do Poder Executivo. É importante lembrar que essa pode ser uma das alternativas possíveis para facilitar a atração de indústrias, como também beneficiar as empresas que já estão funcionando na nossa cidade”, afirma o vereador Moisés.

Texto e foto: Ascom