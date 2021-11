Caso Gefferson: Delegado e policiais suspeitos de envolvimento na morte  estão em liberdade

O delegado Osvaldo Rezende e os policiais José Alonso Santana e Gilvan Moraes de Oliveira já estão em liberdade.

A Justiça da Paraíba concedeu liberdade aos dois policiais sergipanos denunciados por envolvimento na morte do Gefferson de Moura Gomes, durante uma operação policial do Denarc no município de Santa Luzia (PB).

O pedido se soltura do delegado já havia sido deferido por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nessa terça (23). Já os demais envolvidos tiveram o pedido aprovado nesta sexta (26).

Segundo o advogado Guilherme Maluf, quando o pedido de liberdade do delegado foi concedido, foi solicitado ao Superior Tribunal de Justiça o mesmo para os policiais. No entanto, o STJ não apreciou o pedido, o que motivou a oposição a um embargo de declaração.

Eles foram presos após mandado da Justiça da Paraíba, por envolvimento em uma operação policial que resultou na morte do empresário Gefferson Moura, em março deste ano. Em abril, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e os tornou réus .

Entenda o caso – o advogado Gefferson de Moura Gomes foi morto no dia 16 de março, durante uma operação do Denarc/SE contra o tráfico interestadual de drogas no município de Santa Luzia, na Paraíba. De acordo com a Polícia Civil de Sergipe, foi montado um bloqueio policial e Gefferson estava armado, esboçou uma reação e foi atingido. A tese é rebatida pela investigação da polícia paraibana que entendeu que houve fraude processual e execução da vítima.