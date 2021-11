Corrida de rua altera trânsito na Corroa do Meio e Atalaia sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste sábado, 27, haverá alterações na avenida Delmiro Golveia devido à realização de uma corrida de rua. Os bloqueios serão realizados das 19h às 22h.

A largada e chegada da corrida será no fundo do colégio Liceu, na lateral do Riomar Shopping, no bairro Coroa do Meio. A partir das 19h, as avenidas Delmiro Golveia e Mário Jorge, no trecho entre os cruzamentos da rua Nely Correia de Andrade e a rua Antônio Maia, ficarão em meia pista, no sentido Orla.

A avenida Professor José de Freitas de Andrade, no bairro Coroa do Meio, e a rua Aloísio Campos, na Atalaia, serão interditadas durante a passagem dos corredores. Além disso, parte da avenida Urbano Neto, entre o cruzamento da avenida Prof. José de Freitas e rua Aloísio Campos, ficará em meia pista.

Sendo assim, os condutores que vêm do Centro podem ter acesso ao Riomar Shopping pela rua Alda Mesquita Teixeira e pela avenida Delmiro Golveia. Para quem vem da Orla, o acesso ao shopping será feito normalmente pela rua Alda Mesquita. Já para deixar o centro de compras, os condutores só poderão sair pelo acesso da avenida Delmiro Golveia.

Transporte coletivo

Quatro linhas de ônibus do transporte público que circulam pela região terão alterações nos itinerários das 19h às 22h: 051 – Atalaia/Centro, 100CS1 – Circular Shopping 01, 100CS2 – Circular Shopping 02 e 701 – Jardim Atlântico/ Mercado via Shopping Riomar.

No sentido Sul, os ônibus da linha 051 seguirão pelas avenidas Delmiro Gouveia, Av. Mário Jorge Vieira, Rua Engº Francisco Manoel da Costa (antiga Rua Atalaia), Rua Gervásio de Araújo Souza, Rua Dr. Milton Dortas de Souza e Av. Santos Dumont.

A linha 100 CS1 seguirá pelas avenidas Delmiro Gouveia, Av. Mário Jorge Vieira, Rua Urbano Neto, Rua Gervásio de Araújo Souza, Rua Dr. Milton Dortas de Souza, Av. Santos Dumont. Já a linha 701, passará pelas avenidas Delmiro Gouveia, Mário Jorge Vieira, Rua Urbano Neto, Av. Des. José Antônio de Andrade Góes.

No sentido Norte, a linha 051 fará o itinerário pelas avenidas Santos Dumont, Rua Dr. Fernando Sampaio, Rua Gervásio de Araújo Souza, Rua Engº Francisco Manoel da Costa (antiga Rua Atalaia), Av. Mário Jorge Vieira, Av. Delmiro Gouveia.

A linha 100CS2 seguirá pela avenida Santos Dumont, Rua Dr. Fernando Sampaio, Rua Gervásio de Araújo Souza, Rua Renato Fonseca de Oliveira, Av. Mário Jorge Vieira, Av. Delmiro Gouveia. Enquanto a linha 701, irá pela avenida Des. José Antônio de Andrade Góes, Rua Urbano Neto, Rua Gervásio de Araújo Souza, Rua Renato Fonseca de Oliveira, Av. Mário Jorge Vieira, Av. Delmiro Gouveia.

