Espetáculo  Parada de Natal é uma das atrações deste sábado

Os primeiros 4,5 milhões de pontos de luz, que iluminam o Natal Iluminado 2021 de Aracaju, já estão acesos nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso e convidam os aracajuanos e visitantes a contemplá-los.

A partir da parceria da Prefeitura de Aracaju, com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), a capital sergipana acolhe a maior decoração já realizada desde o início do convênio, em 2017.

Especialmente neste sábado, os visitantes poderão prestigiar Saulo Ferreira, cantando Ave Maria (Catedral Metropolitana), às 18h; além dos shows musicais de Cebolinha Forró Biss, às 19h, e de Ivan Reis, às 20h30. Os atrativos natalinos das praças também seguem com programação especial no domingo, 28.

A grande novidade do Natal Iluminado deste ano é a Parada “Um Sonho de Natal”. Um desfile natalino encantador, que conta com músicos, alunos e atores circenses, e será apresentado neste sábado, 27, e domingo, 28, iniciando sempre às 18h15.

A ampla decoração temática da edição 2021 é resultado de um investimento superior a R$2 milhões, com uma programação cultural que se estenderá até 6 de janeiro de 2022. Ao todo, serão 49 dias de evento natalino.

Além da Prefeitura, Fecomércio e Sebrae, outros parceiros se somaram à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), os grupos Maratá e Cencosud, o Setransp, a CDL Aracaju, a Caixa Econômica Federal, Acese e a Energisa.

Confira a programação deste final de semana:

Sábado – 27/11

18h – Saulo Ferreira – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Cebolinha Forró Biss

20h30 – Ivan Reis

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h às 16h – Quindins e queijadinha (R$30)

18h às 20h – Quindins e queijadinha (R$30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h às 16h – Penteados express (R$30)

18h às 20h – Técnicas de maquiagem embelezadora (R$30)

Domingo – 28/11

17h – Missa com o Arcebispo Dom João Costa

18h – Eduardo Monte Santo – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Thaís Helena

20h30 – Anne Carol

Confira aqui a programação completa do evento.

Foto: Marcelle Cristinne