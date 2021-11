Expo Verão trará perspectivas a empreendedores sergipanos entre os dias 17 e 26 de dezembro

Feira multissetorial reunirá mais de 100 expositores na Praça de Eventos da Orla de Atalaia em dez dias de programação intensa

O anúncio da chegada da Expo Verão tem movimentado diversos setores comerciais de Sergipe. A exposição, que será realizada entre os dias 17 e 26 de dezembro, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, é a primeira feira multissetorial da capital sergipana após a retomada de programações desta natureza na cidade. Serão 14 segmentos, divididos em setores variados, a exemplo de comércio e serviços em geral, moda praia, semijoias, acessórios, veículos, náutica, motos, imóveis, energia solar, decoração, turismo, gastronomia sergipana, artesanato, artigos fitness, petshop, beleza e bem estar, entre outros.

“A chegada da Expo nos dá a oportunidade de mexer novamente com a economia, com os negócios, com o turismo e com o dia-a-dia das empresas em geral. A expectativa é muito positiva e, certamente, teremos muitas novidades”, comenta o empresário e organizador da Expo Verão, Alexandre Porto.

De acordo com Porto, o evento tem trazido grande expectativa entre os empreendedores, principalmente por ser uma boa oportunidade que os setores terão de gerar novas perspectivas aos seus negócios. “Há uma grande adesão das empresas, dos parceiros e patrocinadores e, com isso, o evento tem ganhado corpo, nos fazendo acreditar em todo o sucesso que será. A Orla, que já é altamente movimentada no período de fim de ano, terá um evento que vai fomentar um fluxo ainda maior de pessoas na região”, explica.

“Estamos construindo um evento que atenda a todos os perfis empresarias. Desde um prestador de serviços, como um plano de saúde, uma imobiliária, construtora ou concessionária. É um conjunto de empresas e instituições acreditando em nosso evento, porque é a primeira grande feira após a retomada”, complementa.

Outro importante destaque da Expo Verão está, segundo Alexandre Porto, no conceito pet friendly, que é uma tendência cada vez mais presente no Brasil. “Teremos um desfile pet, em que todos poderão levar seu animal, e aproveitar o espaço em uma estrutura especialmente pensada para o lazer e diversão deles também”, acrescenta, informando, também, que a feira contará com 70h de apresentações artísticas e culturais, com dança, coral, grupos folclóricos, dj’s e desfiles de modas.

Reservas

Para aqueles que desejam fazer parte da Expo Verão, como expositor, a aquisição dos stands pode ser feita através do perfil do evento no Instagram (@expoverao) ou, ainda, pelo telefone: 79 99955-4782.

“A Expo Verão pensa na movimentação da economia do nosso empreendedor local. Do pequeno ao grande empresário. Temos mais de 100 expositores, dos mais variados segmentos, principalmente porque há um grande leque de serviços disponíveis”, finaliza.

Fonte e foto assessoria