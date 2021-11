O motorista de um veículo de passeio colidiu em uma caçamba de entulho que estava na rua Delmiro Gouveia, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

O acidente foi registrado na madrugada deste sábado (27) e as informações são de que o carro ficou com a frente destruída, e não foi possível sair do local.

Segundo populares, o condutor teria fugido do local. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor.