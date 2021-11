Jovem Aprendiz forma jovens para o mercado de trabalho

Programa é realizado em parceria com o Senai

O Programa Jovem Aprendiz é para muitos jovens a oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Neste mês de novembro, 41 jovens aprendizes iniciaram as atividades profissionais na Energisa Sergipe. O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai em Sergipe.

O programa é direcionado aos jovens com idade entre 14 e 24 anos que estão cursando ou que já tenham concluído o ensino médio. A analista de Recursos Humanos, Samara dos Santos, destacou a importância do programa.

“Iniciei minha trajetória profissional aqui na Energisa Sergipe por meio deste programa, que tem como objetivo inserir jovens no mercado de trabalho. É com grande alegria que recebemos esse público, podendo assim contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional”. explica a analista de Recursos Humanos, Samara dos Santos.

Para a colaboradora Evelyn Thaise Santos Alves, o programa Jovem Aprendiz foi uma oportunidade para o seu crescimento profissional. Ela participou do programa em 2020 e se tornou colaboradora da empresa no Departamento CAUT.

“O tempo como aprendiz foi de bastante desenvolvimento, desafios e aprendizado. A Energisa me proporcionou um crescimento profissional e pessoal me dando a certeza, dia após dia, de que eu deveria estar aqui. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela realização e em seguida a empresa por ter me dado esta incrível oportunidade de poder me desenvolver profissionalmente e estar contribuindo com o crescimento dela”, afirma Evelyn.

Fonte e foto assessoria