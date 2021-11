Carro de passeio cai em riacho e deixa duas pessoas mortas em Canindé do São Francisco

Um forte temporal ocorrido em Canindé de São Francisco, que teve início por volta das 18:15 de sábado (27), deixou um rastro de estragos e algumas vítimas. Ruas tiveram crateras abertas, árvores foram derrubadas com a força do vento, residências foram alagadas e uma delas totalmente destruída, vários órgãos da Prefeitura local estão com danos na estrutura física e equipamentos foram danificado. Teve apagão elétrico e faltou energia em parte do bairro Olaria que só por volta da manhã deste domingo foi restituído, faltou internet – motivo pelo qual essa publicação atrasou – e um veículo ao trafegar nas imediações do bairro Marruá foi invadido por uma tromba de água do riacho e deixou duas vítimas fatais.

Uma das vítima era o empresário Carlos Alexandre, mas conhecido por Carlinhos do Hotel Chica ou Carlinhos China, um dos primeiros que acreditou no potencial de Canindé e se instalou no lugar desde o início da nova cidade, ainda na década de 1980 quando a barragem de Xingó foi construída. A outra vítima também é da cidade.

O prefeito Weldo Mariano tomou as primeiras providências solicitando levantamento de tudo e dirigiu as equipes continuando nesse domingo com tomadas de soluções. A incidência de raios, trovões e chuva foi uma das mais fortes já registram, assim registram moradores. Durou quase três horas, fez uma pausa para em seguida chover calmo por quase toda noite.

Existe um esforço mútuo de parte dos órgãos para ajudar na tomada de soluções e cooperação. A Polícia Militar, Defesa Civil e todos os demais da Administração Municipal. A SMTT desde sábado intensificou o trabalho.

Assim que o temporal teve início, o site Revista Canindé saiu para registrar em vídeo e ao trafegar nas proximidades da Escola Maria do Carmo o veículo, uma toyota hilux 2002, traçada, quase foi puxada pela água nos obrigando a fazer a manobra e retornar. É de nossa autoria um dos primeiros vídeos de partes da cidade que está em processo de edição.

Essa matéria será atualizada e outras mais serão editadas no decorrer do dia. Na foto ao lado, de blusa vermelha, o empresário Carlinhos do China. Todo nosso luto pelo velho e bom amigo. Que Deus os tenha em sua morada de paz.

Por Adeval Marques