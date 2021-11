Covid-19: Aracaju vacinou 17.398 mil pessoas nesta semana

Somente nesta semana, de 22 a 26 de novembro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 17.398 pessoas, na campanha de imunização da população contra a covid-19. Foram 3.947 no dia 22; 3.951 no dia 23; 3.272 no dia 24; 2.804 no dia 25 e 2.424 no dia 26.

Com mais esses quantitativos, a capital sergipana chega a 91,76% da população acima dos 12 anos vacinada com ao menos uma dose, o que equivale a 516.310 cidadãos; com o esquema vacinal completo, já são mais de 446.138 mil aracajuanos vacinados, ou 79,29 % da população acima de 12 anos.

O cronograma seguiu direcionado à população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes, os inseridos na repescagem, além do adiantamento da segunda dose. Também está sendo aplicada a dose de reforço na população entre 18 e 59 anos que recebeu segunda dose até 6 de julho, idosos e profissionais de saúde que receberam segunda dose até 6 de julho, além dos imunossuprimidos 18+.

Selma Maria Santos, de 66 anos, tomou também a segunda dose na UBS Roberto Paixão. “É muito importante a vacina, porque a gente tem que procurar sempre o que for melhor para a nossa saúde e a organização da vacinação e os profissionais da saúde estão de parabéns”, relatou.

Fim de semana e próximo cronograma

Neste fim de semana, não haverá vacinação de covid-19. A campanha retornará na segunda-feira, dia 29, com a vacinação da primeira dose para adolescentes, repescagem, segunda dose e terceira dose.

Primeira dose de 12 a 17 anos: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Carlos Hardman (Soledade) e UBS Francisco Fonseca (18 do Forte), das 8h às 16h, e no drive da Sementeira, das 8h às 17h.

Repescagem 18+: UBS Adel Nunes (América), Antônio Alves Atalaia), Celso Daniel (Santa Maria), Dona Jovem (Industrial), Eunice Barboza (Coqueiral), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Joaldo Barbosa (América), José Machado de Souza (Santos Dumont), Maria do Céu (Centro), Niceu Dantas (Zona de Expansão), Onésimo Pinto (Jardim Centenário).), das 8h às 16h.

Segunda dose

D2 AstraZeneca até 30 de novembro: Estação Cidadania (Bugio), UBS Augusto Cesar Leite (Santa Tereza), UBS Osvaldo Leite (Santa Maria), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Cândida Alves (Santo Antônio), das 8h às 16h, e nos drive-thrus da Sementeira e 28BC, das 8h às 17h.

D2 Pfizer até 31 de janeiro de 2022: UBS Adel Nunes (América), Antônio Alves Atalaia), Celso Daniel (Santa Maria), Dona Jovem (Industrial), Eunice Barboza (Coqueiral), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Joaldo Barbosa (América), José Machado de Souza (Santos Dumont), Maria do Céu (Centro), Niceu Dantas (Zona de Expansão), Onésimo Pinto (Jardim Centenário). Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Auditório anexo à Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), Estação Cidadania (Bugio), Riomar Shopping (Coroa do Meio), UBS Amélia Leite Anália Pina, Augusto Franco, Manoel de Souza, Ministro Costa Cavalcante, Roberto Paixão, Santa Terezinha, Francisco Fonseca, Carlos Hardmam, das 8h às 16h, e nos drive-thrus da Sementeira e 28BC, das 8h às 17h.

D2 Coronavac após 28 dias: UBS Adel Nunes (América), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Hugo Gurgel (Coroa Do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS José Machado De Souza (Santos Dumont), UBS Maria Do Céu (Centro), UBS Niceu Dantas (Zona De Expansão), UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário), das 8h às 16h.

Terceira dose

3ª dose para população geral de pessoas entre 18 e 59 anos, profissionais da saúde, idosos [60+] que tomaram a segunda até o dia 6 de julho, exceto para quem tomou Janssen. As equipes de vacinação estarão distribuídas nos pontos: Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Auditório anexo à Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos), Estação Cidadania (Bugio), Riomar Shopping (Coroa do Meio), UBS Amélia Leite Anália Pina, Augusto Franco, Manoel de Souza, Ministro Costa Cavalcante, Roberto Paixão, Santa Terezinha, Francisco Fonseca, Carlos Hardmam, Adel Nunes (América, Antônio Alves Atalaia), Celso Daniel (Santa Maria), Dona Jovem (Industrial), Eunice Barboza (Coqueiral), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Joaldo Barbosa (América), José Machado de Souza (Santos Dumont), Maria do Céu (Centro), Niceu Dantas (Zona de Expansão), Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Já o drive-thru do 28º Batalhão de Caçadores funcionará das 8h às 17h, porém, somente para aplicação de terceira dose em profissionais de saúde, idosos [60+] e imunossuprimidos, e segunda dose de AstraZeneca e Pfizer.

Fonte e foto SMS