Defesa Civil de Aracaju emite novo alerta de chuva para as próximas 48 horas na capital

A Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em atenção aos novos avisos meteorológicos divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Para manter a população informada sobre a continuidade da instabilidade climática, foi emitido, na noite deste sábado, 27, um novo alerta, por meio do Serviço SMS 40199, da Defesa Civil de Aracaju, sobre possibilidade de chuva moderada nas próximas 48h.

O órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) reforça o monitoramento, principalmente, nas áreas com maior vulnerabilidade aos impactos das precipitações, e mantém prontidão para o atendimento dos chamados que possam surgir a partir do número emergencial 199, que funciona 24h.

Caso sejam observadas situações de anormalidade em decorrência das chuvas, como inclinação de árvores e postes, rachaduras, movimentação de terra, alagamentos e outras situações adversas, a população deve acionar a Defesa Civil. O órgão realizará o pronto atendimento para avaliação de risco e adoção das providências cabíveis.

Serviço de Alerta

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção.

Para realizar o cadastro, é necessário enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.