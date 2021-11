Gustinho trás presidente da Câmara, Arthur Lira, para participar de Leilão em Lagarto

O deputado federal Gustinho Ribeiro e a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, receberam no sábado (27) o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o ministro da Cidadania, João Roma Neto e o sub-procurador Geral da República, Luiz Augusto. Eles vieram a Sergipe para participar do leilão que arrecadou fundos para o Hospital de Amor em Lagarto.

Antes do início do leilão, foi realizada uma confraternização no haras da família Ribeiro. Em seguida, no Parque das Palmeiras, aconteceu o Leilão do Amor. De acordo com Jonatas Dantas, vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha (ABQM) e idealizador do evento, o leilão arrecadou mais de R$ 1,5 milhão. Todo o valor será destinado para ajudar na construção do hospital de Amor, que será referência para o nordeste brasileiro em tratamento do câncer.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas neste leilão. Ao senhor Henrique Prata, a Geraldo Magela e a todos os criadores de Quarto de Milha em nome de Caco Auricchio. Este evento é um evento de amor ao próximo. Ele será muito significativo na vida dos sergipanos. Poder contribuir com a construção desse hospital é um marco em nossas vidas”, afirmou Gustinho Ribeiro.

Estiveram presentes no evento, os deputados federais Bosco Costa, AJ Albuquerque e Juscelino Filho; a deputada estadual Janier Mota; o presidente da ABQM, Caco Auricchio; o proprietário do Parque das Palmeiras, Geraldo Magela; empresários e criadores de Quarto Milha; e os vereadores do município de Lagarto.