Mais um acidente envolvendo motocicleta é registrado e deixa uma pessoa ferida em Aracaju.

O fato foi registrado no inicio da manha deste domingo (28) quando um ciclista foi atropelado na avenida Simão Sobral, próximo a administrativa do 28 BC, no Bairro Industrial em Aracaju.

O ciclista foi socorrido pelo Serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) e encaminhado para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Foto redes sociais, PM2 INFORM