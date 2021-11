Natal Iluminado terá missa e apresentações musicais neste domingo

Em continuidade ao projeto Natal Iluminado 2021, uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), os aracajuanos poderão aproveitar uma programação animada e eclética neste domingo, 28, a partir das 17h.

Para além de vivenciar a beleza da decoração natalina instalada nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, com 4,5 milhões de pontos de luz, a maior desde que o projeto foi iniciado, a população poderá acompanhar também, às 17h, a celebração de uma missa pelo arcebispo Dom João Costa, a interpretação do tema Ave Maria pelo cantor Eduardo Monte Santo, às 18h, na Catedral Metropolitana, a parada “Um sonho de Natal”, às 18:15h, assim como as apresentações musicais das cantoras Thaís Helena, que se apresentará às 19h, e Anne Carol, que encerra o dia com um show especial às 20:30h.

Para que tudo possa acontecer foi preciso uma soma de esforços, além da Prefeitura, e Fecomércio, Sebrae e outros parceiros se somaram à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), os grupos Maratá e Cencosud, o Setransp, a CDL Aracaju, a Caixa Econômica Federal, Acese e a Energisa.

Confira a programação deste domingo – 28/11

17h – Missa com o Arcebispo Dom João Costa

18h – Eduardo Monte Santo – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Thaís Helena

20h30 – Anne Carol

Confira aqui a programação completa do evento.

Foto: Marcelle Cristinne