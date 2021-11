39 famílias retiradas de casas em áreas de risco após fortes chuvas em Canindé de São Francisco

Cerca de 39 famílias de Canindé de São Francisco foram retiradas de casas inundadas pelas fortes chuvas que caíram no município neste fim de semana. As informações passadas pela assessoria de imprensa do município são de que apenas no sábado foi registrado um acumulado de chuvas de 133 mm.

Ainda segundo a assessoria, houve o registro de inúmeros pontos de alagamento, pessoas ilhadas, e outras que ficaram desabrigadas em virtude da força e do volume das chuvas. Além disso, uma casa desabou, órgãos públicos foram atingidos e crateras se formaram em ruas da cidade.

De acordo com a Assistência Social de Canindé, seis famílias estão em abrigos e as outras em casas de parentes. Equipes da Assistência Social continuam monitorando a cidade para prestar todo o apoio aos cidadãos que forem impactados pelas fortes chuvas.

Foto: Ascom/Canindé de S. Francisco