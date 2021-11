“A Casa da Mulher de Itabaianinha merece todo o nosso reconhecimento”, diz Eliane Aquino

Na última sexta-feira, 25, a vice-governadora, Eliane Aquino, esteve no município de Itabaianinha para visitar a “Casa da Mulher”, um espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência e que tem dado suporte em um momento tão delicado na vida delas.

A Casa é mantida com recursos próprios e tem feito a diferença na vida dessas mulheres. Vale ressaltar que mais uma vez Itabaianinha desponta como referência no Estado, principalmente quando o assunto é o olhar diferenciado para as questões sociais.

E a vice-governadora fez questão de reconhecer o trabalho desenvolvido pela Casa da Mulher. “A Casa da Mulher de Itabaianinha merece todo o nosso reconhecimento. É um espaço em que as mulheres são atendidas com dignidade e com a intersetorialidade de serviços da rede de atendimento. É um local fundamental não apenas para o atendimento à mulher vítima de violência, mas também é um instrumento muito importante para proteger crianças e adolescentes, filhos dessas mulheres, que muitas vezes também são expostos à violência doméstica”, ressaltou Eliane Aquino.

A visita também foi acompanhada pela primeira-dama e secretária de Assistência Social de Itabaininha, Ana Luiza Carvalho, e também pelo prefeito Danilo de Joaldo.

“Ver o nosso município reconhecido mais uma vez pelo trabalho que aqui realizamos é muito gratificante. Sabemos da importância desse apoio às mulheres vítimas de violência e tentamos dar um novo sentido às suas vidas através de uma rede de apoio. Obrigada Eliane por esse reconhecimento”, pontuou a primeira-dama.

Também acompanharam a vice-governadora, membros da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social.