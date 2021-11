América de Propriá e Falcon estão na final do Campeonato Sergipano

O último sábado de novembro (27/11) foi de decisão nas semifinais do Campeonato Sergipano da Série A2, as duas partidas aconteceram nesta tarde. Além da classificação para grande final as equipes classificadas conquistaram vagas no Campeonato Sergipano da Série A1 de 2022.

No município da Barra dos Coqueiros, no estádio João Cruz, Falcon x Barra se enfrentaram. A partida terminou no empenho 0x0, o mesmo placar do jogo de ida. Com o resultado a classificação foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças a equipe do Falcon venceu por 5×4, com o resultado o clube avançou para final e garantiu o acesso para Série A1.

No município de Porto da Folha, no estádio Caio Feitosa, a equipe do Guarany recebeu o América de Propriá. A partida ficou no empate em 1×1. O atleta Otávio marcou para o galo e o atleta do tricolor da ribeirinha, Pedro Victor empatou a partida. No jogo de ida, o América venceu por 2×0, e com o resultado, a equipe do tricolor garantiu vaga na final e o acesso para a Série A1 de 2022.

A grande final da Campeonato Sergipano da Série A2, será no próximo sábado (04/12), entre as equipes do América de Propriá x Falcon na arena Batistão, em Aracaju, às 15 horas.

Fonte FSF