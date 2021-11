Banco do Nordeste realiza nova edição da Campanha Natal Social

A iniciativa envolve colaboradores, clientes e parceiros na arrecadação de alimentos

Até o próximo dia 10 de dezembro, o Banco do Nordeste arrecada alimentos não perecíveis com sua equipe de colaboradores, clientes e parceiros, por meio da Campanha Natal Social 2021.

As doações serão entregues a entidades sociais em toda a área de atuação do BNB, que compreende os nove estados nordestinos, norte de Minas Gerais e norte do Espirito Santo, beneficiando pessoas em condição de vulnerabilidade econômica e social.

Em todas as unidades da empresa, inclusive na sede em Fortaleza, haverá caixas de coleta, onde os alimentos serão depositados. As entidades beneficiárias receberão as doações até 16 de dezembro.

Em 2020, a campanha Natal Social arrecadou mais de 67 toneladas de alimentos e a expectativa para este ano é de superar esta marca.

Fonte e foto assessoria