Covid-19: confira como fica a vacinação nesta segunda em Aracaju

A vacinação contra a covid-19 é retomada nesta segunda-feira (29), após suspensão no fim de semana.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que segue disponível a primeira dose para adolescentes, repescagem, segunda dose e terceira dose.

Quem pode ser vacinado

1ª dose para pessoas a partir de 12 anos;

2ª dose de todas as vacinas, com antecipação da Pfizer para todos que estão agendados para 31 de janeiro, e da AstraZeneca para dia 30 de novembro;

Dose de reforço para idosos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose até o dia 10 de maio; pessoas com imunossupressão acima dos 18 anos, que tomaram a segunda dose a mais de 28 dias; pessoas entre 18 e 59 anos de idade que tomaram a segunda dose até o dia 6 de julho.

O reforço com Pfizer será para quem se vacinou com AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Quem recebeu a Janssen deve aguardar a chegada de novas vacinas.

Pontos de vacinação

As UBSs e os pontos fixos funcionam das 8h às 16h, e os drives, até as 17h.

Segunda dose de Pfizer

Pessoas que necessitam tomar segunda dose de Pfizer até 31 de janeiro tem 24 pontos de vacinação na capital:

UBSs Carlos Hardmam (Soledade); Francisco Fonseca (18 Do Forte); Anália Pina (Almirante Tamandaré); Amélia Leite (Suissa); Manoel De Souza (Sol Nascente); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Augusto Franco (Farolândia); Roberto Paixão (17 De Março); Santa Terezinha (Robalo); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Joaldo Barbosa (América); Adel Nunes (América); Maria do Céu (Centro); Dona Jovem (Industrial); Eunice Barbosa (Coqueiral); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Estação Cidadania (Bugio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Auditório anexo à Escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), Shopping Riomar (Coroa Do Meio), UBS Niceu Dantas (Zona de Expansão), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria).

Também é possível receber segunda dose de Pfizer nos drives do Parque Augusto Franco (Jardins) e do 28ºBC (18 do Forte).

Segunda dose de AstraZeneca

Para quem precisa receber 2ª dose da Astrazeneca até 30 de novembro: Estação Cidadania, UBSs Augusto César Leite, Cândida Alves, João Bezerra, Edézio Vieira de Melo, Marx de Carvalho, Osvaldo Leite e os drive-thrus da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores.

Segunda dose de CoronaVac

UBS Adel Nunes (América), UBS Antonio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Hugo Gurgel (Coroa Do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS José Machado De Souza (Santos Dumont), UBS Maria Do Céu (Centro), UBS Niceu Dantas (Zona De Expansão), UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário), e drives.

Dose de reforço

Os locais são: UBS Geraldo Magela, UBS Carlos Hardmam (Soledade); Francisco Fonseca (18 Do Forte); Anália Pina (Almirante Tamandaré); Amélia Leite (Suissa); Manoel De Souza (Sol Nascente); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Augusto Franco (Farolândia); Roberto Paixão (17 De Março), Santa Terezinha (Robalo); Estação Cidadania (Bugio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Auditório anexo à Escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), Shopping Riomar (Coroa Do Meio), UBS Niceu Dantas (Zona de Expansão), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS Adel Nunes (América), UBS Maria do Céu (Centro), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Também é possível receber terceira dose nos drive-thrus da Sementeira (Jardins) e do 28ºBC (18 do Forte).

Primeira dose para adultos (repescagem)

UBSs Niceu Dantas (Mosqueiro), Antônio Alves (Atalaia), Celso Daniel (Santa Maria), Geraldo Magela (Orlando Dantas), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Joaldo Barbosa (América), Adel Nunes (América), Maria do Céu (Centro), Dona Jovem (Industrial), Eunice Barbosa (Coqueiral), José Machado de Souza (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário), de 8h às 16h.

Adolescentes

Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Carlos Hardman (Soledade) e UBS Francisco Fonseca (18 do Forte).

Também é possível ser imunizado no drive-thru da Sementeira, mediante cadastro prévio no VacinAju e código validado.

Documentação

Para a primeira dose, basta apresentar comprovante de identificação com foto, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa. Adolescentes devem apresentar comprovante de identificação com foto, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais. É necessária a presença de pais/responsáveis.

Para receber a segunda dose, basta apresentar cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Não é necessário apresentar código para terceira dose. É obrigatória apresentação de documento com foto e do cartão de vacinação.

Pessoas vacinadas em outro estado, necessitam se cadastrar no site do VacinAju, anexar os documentos necessários e consultar a mesma página para gerar o código de validação.