Defesa Civil alerta para continuidade da chuva e possibilidade de raios e ventos fortes em Aracaju

A Defesa Civil de Aracaju recebeu novo alerta, nesta segunda-feira, 29, sobre a permanência das chuva com possibilidade de raios e ventos intensos na capital sergipana nas próximas 48h, encaminhado pela Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), e o repassou à população, por meio do serviço SMS 40199.

O alerta do órgão municipal visa a salvaguardar o cidadão diante de eventos críticos como as fortes chuvas do fim de semana, e instruir a população sobre como proceder em casos de adversidades provocadas pelos fenômenos naturais.

De acordo com o coordenador técnico e operacional da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, diante da incidência de raios, a população deve se abrigar em local seguro, como uma residência ou mesmo no carro, com as janelas fechadas, desde que o veículo não seja conversível.

“É fundamental evitar se abrigar debaixo de árvores, próximo a postes ou permanecer em locais descampados, como praias e campos. Em situação de emergência, caso esteja em local aberto, sem possibilidade de se abrigar, é recomendado ficar agachado, com os braços cruzados em volta das pernas, até que haja redução da intensidade de raios. Já as pessoas que estiverem trafegando de moto ou bicicleta devem, também, procurar abrigo, até que haja condição com maior segurança para o deslocamento”, orienta Rabelo.

Os serviços de SMS que a defesa civil tem utilizado para emitir alertas de incidências, salvaram a vida de Rodrigo Pessoa, morador da zona de expansão, no último domingo, 28. Rodrigo mora em um sítio e contou que no momento estava fazendo um trabalho a céu aberto que duraria mais ou menos 6 horas.

“Ontem eu tive muita sorte. Se eu não tivesse me inscrito nos serviços de alerta da Defesa Civil eu não sei o que poderia ter acontecido, porque eu não iria parar o trabalho mesmo diante da chuva que estava se aproximando. Então quando eu recebi o SMS, eu tomei todas as precauções e, graças a Deus, posso dizer que os serviços salvaram a minha vida”, afirma o analista de sistemas Rodrigo Passos, cujo contato telefônico é um dos mais de 50 mil já cadastrados que recebem os alertas do órgão municipal.

Três horas após o alerta emitido pela Defesa Civil, um raio atingiu o terreno de Rodrigo causando danos materiais. “Como [o alerta] não é uma coisa que a gente recebe todo dia, então levei em consideração. Recolhi os animais, e avisei aos familiares. Logo depois percebi que fechou o tempo, com nuvens carregadas. No momento eu tava sentado com a família assistindo televisão, quando escutamos um barulho estrondoso e sentimos a vibração. Eu tive um problema com a lâmpada da sala, a bateria dos meus carros descarregaram, e um micro-ondas e uma geladeira apresentaram defeitos”, conta ao destacar que o aviso recebido o auxilio a adotar medidas preventivas.

Serviço de Alerta

O serviço de alerta por SMS 40199 da Defesa Civil possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção.

Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto Sergio Silva