Deputado Rodrigo Valadares realiza palestra em 1º Encontro Conservador do Espírito Santo

Na manhã deste domingo, 27, o Secretário Geral Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, participou do primeiro encontro conservador do Espírito Santo, realizado por Viviane Barbosa, Breno Vilaça e Matheus Magalhães, onde palestrou sobre a guerra cultural existente no Brasil e no mundo.

De acordo com a equipe organizacional, o principal objetivo da solenidade foi buscar alternativas para um futuro político mais equilibrado no país, tendo em vista a preocupação dos rumos que a política atual tem tomado.

Durante o seu discurso, o parlamentar pontuou que “muito do que tem acontecido atualmente está relacionado aos ataques contra os valores básicos da sociedade, que são: A moral, a família, a religiosidade, o senso de filosofia e estética gregas e, por fim, o senso de leis, onde subvertem quem são os vilões e os mocinhos”.

“Com a quebra desses pilares, a sociedade aceita qualquer coisa. É igual a quando se destrói a base de uma casa e, consequentemente, ela cai. Por isso, devemos combater a ideologia de gênero, principalmente entre as crianças, combater a pedofilia, a doutrinação nas escolas, a linguagem neutra, o aborto e a liberação das drogas. Essas bandeiras são importantes sim, para não termos uma sociedade totalmente deturpada”, explicou.

Ainda durante a sua pronunciação, o deputado declarou que felizmente os conservadores vêm conseguindo vencer esta guerra, através da mensagem verdadeira que têm passado. “Temos uma boa notícia, a gente está vencendo essa guerra cultural. A direita conseguiu em 5 anos o que a esquerda durou 50 anos, ou muito mais, para conseguir. E isso só tem um motivo: a nossa mensagem é a verdadeira”, disse.

Finalizando, Rodrigo reiterou que a oportunidade foi enriquecedora e serviu de aprendizado e esperança para um futuro político e social melhor para todos os brasileiros, reforçando os valores conservadores como projeto de desenvolvimento democrático do país.

Foto assessoria

Por Luísa Passos