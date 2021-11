Eduardo Lima, presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da criança e do Adolescente, visitou o GACC/SE

Na manhã desta segunda-feira, 29, o presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Eduardo Lima (Republicanos), visitou o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE).

Na oportunidade o parlamentar conversou com os representantes Ulla Ribeiro Araujo (Gerência Geral) e Fred Gomes de Melo Santana (Supervisão Administrativa e Comunicação Social), a respeito da importância do trabalho realizado pela instituição sem fins lucrativos que vive de doações da sociedade sergipana e da necessidade do apoio do poder público para suas ações.

O GACC foi criado em 1999, com o intuito de humanizar o tratamento de crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. É uma instituição reconhecida por leis municipal e estadual e que merece o reconhecimento e apoio da sociedade civil.

O entendimento do presidente da Frente, Eduardo Lima, é promover discussões, levar as ações do GACC a nível municipal e estadual, provocar a criação de projetos de lei na casa legislativa do povo, em alinhamento com o trabalho já existente na instituição e ser enquanto Frente Parlamentar o elo entre o poder público e a instituição provocando parcerias, a exemplo do Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, que assegurem os direitos à saúde das nossas crianças.

“Eu disponibilizo o meu mandato para esta causa e enquanto presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, trabalharei com afinco para que a sociedade aracajuana e sergipana reconheçam o importantíssimo trabalho do GACC”, ressaltou o vereador.

