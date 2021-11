Equipe da Prefeitura monitorou áreas de risco durante as chuvas deste domingo na capital

Conforme aviso feito pela Defesa Civil de Aracaju, este domingo, 28, foi marcado por pancadas de chuvas espaças, com um breve período de tempestade com raios, somando o acumulado de 22 milímetros até o final da tarde.

Ao longo do dia, a equipe da Prefeitura de Aracaju fez ronda pela cidade, para monitorar as condições nas áreas de risco, a exemplo do bairro Jabotiana, arredores da Praça da Imprensa, Largo da Aparecida e outras localidades suscetíveis de alagamento.

Segundo o coordenador técnico e operacional da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, as chuvas deste domingo foram moderadas, com o registro de apenas um chamado, que foi atendido pela equipe.

“Não houve nenhuma anormalidade que necessitasse de intervenção. As equipes seguem de prontidão, pois o alerta de chuvas vai até esta segunda, às 12h, quando faremos a avaliação da previsão do tempo e emitiremos novo alerta, caso seja verificada a continuidade das chuvas pelos órgãos competentes”, detalha Rabelo.

Diante de situações de possíveis riscos, como queda de árvores, pontos de alagamento e rachaduras nas residências, a população deve acionar a Defesa Civil de Aracaju através do número emergencial 199, que funciona 24h.

Fonte e foto AAN