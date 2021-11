Estudantes  universitários de Carira recebem ônibus adquirido com emenda de Alessandro Vieira

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), representada por seu assessor parlamentar, Magno Correia, participou na manhã desta sexta-feira, 26, da solenidade de entrega de um ônibus para estudantes universitários de Carira, adquirido por meio de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que auxiliará ainda trabalhadores local e ajudar no fomento do crescimento e desenvolvimento do município.

A aquisição do veículo só foi possível graças à votação popular promovida pelo senador para destinação de suas emendas parlamentares ocorrida em 2020, que escolheu os projetos e iniciativas a serem beneficiados pelos recursos federais de acordo com os anseios da população. A demanda dos estudantes foi levada ao senador pela deputada Kitty Lima, atendendo ainda um pedido do vereador por Carira, Josymario (Cidadania).

O veículo é uma demanda antiga dos universitários que residem em Carira que têm se queixado do alto custo com deslocamento para assistirem as aulas no campus de universidades do estado.

“Esse é mais um fruto da parceria com o senador Alessandro Vieira que foi sensível a situação dos estudantes universitários de Carira e disponibilizou para que o público votasse para que essa demanda fosse beneficiada com suas emendas. Estou muito feliz por ter sido essa ponte, esse é o verdadeiro papel do nosso mandato, servir à população. Quero agradecer ainda a confiança do meu amigo e vereador Josymario por ter acreditado que com a minha ajuda esse anseio se tornaria realidade”, comemorou Kitty.

De acordo com o Josymario, cerca de 110 alunos desembolsam em torno de R$ 300 todos os meses para poderem assistir as aulas presencialmente. O valor, segundo ele, tem pesado no bolso dos universitários e tem afastado cada vez mais alunos da sala de aula.

“Esse ônibus vai beneficiar os universitários de Carira que acabam sendo prejudicados com os custos do transporte para assistirem as aulas presenciais. Infelizmente muitos não têm condições de arcar com essa despesa e estão trancando suas matrículas, um grande prejuízo em suas vidas. Graças ao senador Alessandro Vieira, e ao apoio da deputada Kitty Lima, vamos dar condições para que esses estudantes continuem com suas vidas acadêmicas em busca de uma melhor qualidade de vida. Em nome de todos os carirense meu muito obrigado a esses dois grandes parceiros e amigos de Carira”, disse Josymario.

Durante a solenidade, o senador Alessandro Vieira ressaltou a importância do diálogo com os prefeitos para entender a realidade dos municípios sergipanos e enalteceu a parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) – responsável pela execução da emenda – para o desenvolvimento regional.

“A nossa obrigação é ajudar os municípios porque só assim a gente consegue chegar até às pessoas. Tenho dialogando com alguns prefeitos sobre novos projetos por meio da Codevasf, que é uma grande parceira, onde estamos colocando recursos significativos das nossas emendas para poder justamente a demanda dos municípios. E assim continuaremos atuando até o final do nosso mandato”, disse Alessandro Vieira.

Ascom Kitty Lima