Governo de Sergipe divulga resultado de edital para pesquisas em políticas educacionais

Programa viabilizará fomento de até 30 mil reais para cada projeto selecionado, somando R$ 1,1 milhão de investimento total

Nesta segunda-feira (29), o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado (Fapitec/SE) e da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), divulga o resultado final dos projetos selecionados pelo Programa de Apoio a Núcleos de Estudos Avançados em Políticas Educacionais no Estado de Sergipe (Edital Fapitec/Seduc 09/2021). No total, cinco projetos foram selecionados para receber incentivos de até R$ 30 mil.

Foram aprovadas para recebimento de apoio financeiro (Prioridade 1) propostas nas linhas de pesquisa em planejamento e execução de programas com foco em indicadores de qualidade (Linha 2), modelos integrados de gestão e desenvolvimento de pessoas (Linha 7), modelo de convivência e cultura de paz (Linha 8) e uso de tecnologias digitais em ações pedagógicas e gestão educacional (Linha 9). Os projetos enviados foram enquadrados em nove temas de interesse estratégicos definidos pelo edital.

Além disso, outros seis projetos caracterizados como Prioridade 2 foram recomendados para execução, porém, sem terem o financiamento garantido em virtude da limitação do orçamento do edital. Os recursos viabilizados pelo programa poderão ser utilizados no custeio de serviços de terceiros (pessoa jurídica), passagens e diárias, material de divulgação, material de consumo, entre outros itens. O valor global estimado pelo edital é de R$ 1,1 milhão.

Programa

O Programa de Apoio a Núcleos de Estudos Avançados em Políticas Educacionais tem como objetivo apoiar atividades de pesquisa na área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), selecionando projetos de grupos emergentes de pesquisa voltados ao desenvolvimento de políticas educacionais de gestão das unidades e sistemas de ensino da educação básica. O edital é focado em pesquisadores doutores com vínculo empregatício permanente com instituições científicas e tecnológicas em Sergipe, ou empresas que executem atividades de pesquisa em CT&I.

De acordo com a coordenadora executiva de Apoio e Desenvolvimento de Programas (Proaf/Fapitec), Flávia Angélica Santos, o edital deverá permitir a expansão do conhecimento científico produzido em Sergipe. “Ações de pesquisa e extensão desenvolvidas por núcleos de pesquisa emergentes poderão ser viabilizadas pelo edital, o que destaca sua relevância para o contexto educacional no estado”, afirma.

Para o superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, a importância do edital está na possibilidade de engajamento de grupos de pesquisa. “A ação prevê o avanço em relação a projetos de mestrado e de pós-doutorado, cujos pesquisadores são chamados a integrar equipes. O edital também destaca a possibilidade de articulação com outras instituições de fora do estado que já atuam também na temática educação”, salienta.

Os projetos apoiados pelo programa deverão ser executados em um prazo total de 30 meses e poderão ser prorrogados por 12 meses, mediante apresentação de justificativa. O resultado final da seleção pode ser conferido no site da Fapitec, no seguinte link: https://fapitec.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/RESULTADO-FINAL-Ed.09-2021-Nucleos.pdf