Gracinha participa de 24ª Conferência Nacional da Unale

A deputada estadual Gracinha Garcez (PSD) participou da 24ª Conferência da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), que aconteceu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul (MS), entre os dias 24, 25 e 26 de novembro. As diversas palestras da programação abordaram temas ligados a geração de trabalho e renda, marketing digital eleitoral, tecnologia nos parlamentos, educação, saúde, empreendedorismo, mudanças no código eleitoral, modernização dos processos legislativos, entre outros assuntos relevantes.

Satisfeita com a vasta troca de conhecimentos e experiências que teve com outros parlamentares e especialistas, Gracinha enalteceu a iniciativa e organização da deputada estadual (BA) Ivana Bastos, até então presidente da Unale. Na ocasião, o novo presidente, deputado Lídio Lopes, foi eleito. “Foi ótimo perceber que esse evento teve como objetivo principal oportunizar debates de ações que podem ser aplicadas no nosso estado também. Os tempos mudam, as necessidades também, então o Parlamento precisa estar atualizado mesmo”, pontuou a deputada sergipana.

Fonte e foto assessoria