Hospital de Urgências de Sergipe abre processo seletivo de 16 vagas para Residência Médica

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Residência Médica do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa). São disponibilizadas 16 vagas, distribuídas nas especializações — Cirurgia Geral, Pediatria, Clínica Médica e Neonatologia. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro e a prova será realizada em 14 de dezembro.

Segundo informações do coordenador da Residência Médica do Huse, Fábio Santos Alves, o processo seletivo, já existe há 15 anos e a seleção será feita mediante duas fases: uma contendo uma prova objetiva, que será realizada na Funesa, em Aracaju, e outra fase por meio de análise, avaliação e pontuação curricular, conforme edital.

“O objetivo dessa qualificação é que os nossos médicos se tornem especialistas e trabalhem na nossa rede de assistência à saúde, esse programa existe há 15 anos e a gente observa que os nossos ex-residentes trabalham nos vários pontos da saúde”, declarou.

Os programas são autorizados e reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (MEC), sendo que o candidato deverá atentar-se ao envio da documentação pessoal e comprobatório do currículo lattes para o email: ‘residenciamedica.huse@gmail.com‘, mais informações pelo fone (79) 3216 – 2696 ou 3198 – 3844.