Janier Mota comemora inauguração do Hospital de Itabaianinha

Recursos são frutos de emenda da deputada de 2020 e 2021 para aquisição de equipamentos como ultrassonografia, Raio-X, desfibrilador e Laboratório

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) participou da inauguração de mais uma etapa da reestruturação do Hospital São Luiz Gonzaga (HSLG) de Itabaianinha, nesta última quinta-feira, 25. A parlamentar já destinou quase meio milhão de reais em emendas parlamentares (2020 e 2021) para a unidade hospitalar filantrópica, que completou 80 anos de existência.

Na solenidade, foi inaugurado, oficialmente, o novo hall e a nova recepção do São Luiz Gonzaga, que foram reformados graças a recursos oriundos de convênio com o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), através do Juízo de Direito da Comarca de Itabaianinha.

“A inauguração desta etapa do nosso São Luiz Gonzaga é um marco muito importante para Itabaianinha. É um presente muito especial que a população recebe. O nosso velho, quase centenário, hospital, que presta um relevante papel na história de nossa cidade, está repaginado e lindo para atender aos pacientes que o procuram”, afirmou a deputada.

Janier Mota ressaltou que toda a evolução do HSLG, além de seus esforços como deputada, se deve também aos esforços da atual gestão e dos parceiros. “Voluntários; o nosso juiz Roberto Alcântara, que cumpre o seu papel lindamente em nossa cidade; a interventora do São Luiz Gonzaga, Glícia Fontes, e toda sua equipe, que com maestria e profissionalismo toca essa unidade; o prefeito Danilo Carvalho, um grande parceiro; e ao Governo do Estado, que prometeu ajudar o hospital naquilo que pudesse quando assumi meu mandato de deputada”, elencou.

EMENDAS E NOVOS EQUIPAMENTOS

Ainda na solenidade, também foi celebrada a chegada de novos equipamentos hospitalares adquiridos pelo São Luiz Gonzaga por meio de emenda parlamentar 2020 de Janier Mota, no valor de R$ 125 mil: dois monitores multiparâmetros, um desfibrilador bifásico/monitor, seis poltronas reclináveis para nebulização e duas camas automáticas.

Durante o seu discurso na inauguração, Janier Mota informou ao público presente que o HSLG receberá, em breve, após a finalização dos trâmites legais por parte do Governo do Estado, mais R$ 350 mil referente à emenda parlamentar de 2021. Com este recurso, será possível o hospital adquirir um aparelho de ultrassonografia, um aparelho de Raio-X e implementar um Laboratório de Análises Clínicas.

“Como bem disse em meu discurso, me sinto com o dever cumprido, pois a lição de casa tenho feito. Estou muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento do São Luiz Gonzaga e de Itabaianinha como um todo, destinando a maior parte de minhas emendas parlamentares”, ressaltou a deputada.

A direção do Hospital São Luiz Gonzaga reconhece toda ajuda dada pela deputada. “Janier Mota merece toda nossa gratidão e reconhecimento por todo o trabalho prestado à saúde do Estado e, em especial, a cidade de Itabaianinha. Nós, que fazemos parte do HSLG, encontramos uma amiga que acreditou nesse projeto de mudança desde o início. O nosso hospital já é um idoso, tem 80 anos. Mas, apesar dessa idade longeva, por meio desta nova gestão, vem se tornando cada dia mais jovem, belo e ativo”, afirmou.

PRESENÇAS

Estavam presentes também na solenidade de inauguração o prefeito e vice-prefeito de Itabaianinha, Danilo Carvalho e Eraldo do Frigorífico, respectivamente; o titular da Comarca de Itabaianinha e presidente da Amase, juiz Roberto Alcântara; a atual designada da Comarca de Itabaianinha, juíza Márcia; a secretária de Saúde de Itabaianinha, Ingrid Alicia; o ex-deputado federal Jorge Alberto; o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Gildeon Jr., o presidente da Câmara de Vereadores de Itabaianinha, Nicácio Lima; vereadores de Itabaianinha; entre outras autoridades.

Foto assessoria

Por Tatianne Melo