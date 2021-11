Ministro da Educação visita Sergipe e conhece as instalações da Universidade Tiradentes

A Unit é a única instituição de ensino superior privada de Sergipe que fez parte da agenda do Ministro

Nesta sexta-feira, 26, a Universidade Tiradentes (Unit) recebeu a visita do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que cumpre agenda oficial em Sergipe até o dia 28. O ministro e sua comitiva foram recebidos por representantes da Unit e do Grupo Tiradentes, conheceram a história da instituição e dos seus fundadores e foram apresentados a espaços de inovação, pesquisa e extensão da universidade, como o Instituto de Tecnologia e Pesquisa e o Tiradentes Innovation Center. A Unit foi a única instituição de ensino superior privada do estado que fez parte da agenda do Ministro.

Segundo o reitor da Unit e fundador do Grupo Tiradentes, professor Jouberto Uchôa de Mendonça, a visita do ministro representa um prêmio para a instituição, pelo apoio que o Ministério da Educação (MEC) oferece para a autorização e funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação. “Queremos apresentar à sua excelência o trabalho que nós realizamos em todos os setores da universidade, mostrando a capacidade da Unit de prestar um serviço à altura da posição que ela tem. Uma estrutura de uma universidade que não se preocupa só com a sala de aula, mas também tudo o que nós fazemos em tecnologia, em extensão e de participação fora do Brasil”, disse.

Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a Unit tem deixado um legado, por oferecer uma educação de qualidade a todas as pessoas que já passaram por ela, mas está à frente do seu tempo na questão da inovação. “Sempre que venho para Aracaju, sou surpreendido. E, dessa vez, mais uma vez, com a iniciativa de empresários que têm não somente o lucro como objetivo, mas sobretudo um legado. Herança é o que a gente deixa para os nossos familiares, mas legado é o que a gente deixa nos familiares. Ele [professor Uchôa] tem deixado um legado. A educação é algo transformador e estou muito feliz por tudo que eu tenho visto aqui. Vejo que ela não fica só estacionada nas glórias do passado, mas está olhando para o futuro. Gente que gosta da educação é do meu tipo. Educação não tem partido. Temos que olhar o bem dessa juventude”, afirmou.

Além de conhecer a estrutura de uma universidade referência, durante a visita também foram apresentadas ao ministro as instalações do Decós Day Hospital, local onde os alunos de cursos da Saúde fazem estágios supervisionados por professores e atendem a comunidade sergipana; o Núcleo de Estudos em Sistemas Coloidais (Nuesc), vinculado ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) e criado em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), Centro de Pesquisa da Petrobras (Cenpes) e Petrobras; e o Tiradentes Innovation Center, instalados no campus Unit Farolândia.

“A Unit é uma referência no cenário nordestino. Apresentamos ao ministro nosso Instituto de Pesquisa e o Tiradentes Innovation Center. Ele teve a oportunidade de conhecer, além de uma instituição de ensino, como ela interliga outras instituições como o Decós Day Hospital, para prestar um serviço de qualidade para nossos alunos e sociedade. Essa é uma confirmação da importância da Unit no cenário nacional como uma instituição que preza pela qualidade, pelo alinhamento da experiência do aluno e também por exercitar a sua missão, que é inspirar as pessoas a inspirar horizontes”, enfatizou o presidente do Grupo Tiradentes, Luciano Kliemaschewsk Marinho.

De acordo com o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, a Unit possui uma grande contribuição para a educação no estado, tanto no ensino superior quanto na educação de base. “Nós capacitamos professores da rede pública e privada nas novas tecnologias digitais para o enfrentamento desse período de aulas remotas, por exemplo. Temos uma estrutura, além de graduação e pós-graduação, um Instituto de Tecnologia e Pesquisa, um centro de educação voltado para educação básica, ou seja, os futuros alunos que estarão aqui fazendo um curso superior. Então, essa foi uma oportunidade de o ministro conhecer essa grande instituição do ensino superior do Estado de Sergipe”, concluiu.

Assessoria de Imprensa