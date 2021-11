Moradores realizam mutirão de limpeza de praia na Atalaia Nova

No último sábado, 27, moradores da Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros, se uniram em um grande mutirão de limpeza da Praia do Litoral, que fica localizada próxima à comunidade de mesmo nome.

A iniciativa comunitária foi realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do município e contou com o apoio de outras secretarias. Segundo os idealizadores da ação, o mutirão foi um sucesso e concretizou um desejo da comunidade de ver a Praia Limpa e organizada.

De acordo com Hebert Pereira, um dos organizadores do mutirão, além da limpeza de uma grande extensão de dunas e praia, feita por dezenas de moradores, a comunidade instalou lixeiras, pintou mural, produziu e instalou placas educativas e de ornamentação da Praia, contando com um apoio muito importante da prefeitura, via Secretaria de Meio Ambiente e outras secretarias, que disponibilizaram transporte, tenda, água, sacos de lixo, carro de som, mudas de árvores e duas equipe de garis para apoiar a ação.

O secretário de Meio Ambiente, Edson Aparecido, informou que ações como essa são muito importantes e a gestão municipal estará sempre disposta a apoiar, pois são totalmente alinhadas com o plano de trabalho deles na área ambiental, e devem buscar promover ações semelhantes em outras localidades.

