Prefeitura intensifica ações voltadas à saúde do homem

Com intuito de conscientizar a população masculina sobre os cuidados básicos e exames de rotina para prevenir doenças como o câncer de próstata, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem intensificado ações para alertar sobre doenças que afetam a saúde do homem.

Tendo em vista todos os dados relacionados à saúde do homem, e levando em consideração pesquisas que provam que os homens se cuidam menos, a campanha Novembro Azul foi criada para incentivar toda a população masculina a cuidar da saúde e a adotar cuidados preventivos.

Em Aracaju, durante todo o mês de novembro, a Secretaria da Saúde tem intensificado ações voltadas à saúde do homem, a exemplo do dia “D”, realizado nos dias 9 e 23 de novembro, em que foram disponibilizados serviços como: sala de espera com temas educativos, tratando da prevenção de acidentes de trânsito com a presença das equipes do Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes (Nupeva) e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT); acolhimento, aferindo a pressão arterial, com direito a testes rápidos de HIV, Sífilis e hepatites; avaliação de IMC e teste de glicemia; atualização do cartão de vacina; atendimento clínico; avaliação da Saúde Bucal.

No início do mês, a pasta realizou o projeto “Sexta Azul”, atividade em que foram ofertados diversos serviços das políticas da saúde e assistência social para os usuários do abrigo Freitas Brandão. O projeto faz alusão a campanha e transmite uma mensagem de conscientização e combate ao câncer de próstata.

Durante as consultas clínicas, ofertadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além do check-up geral e todo o exame físico, o médico da família também pode solicitar um hemograma completo para saber o protótipo do sangue e entender se o paciente possui algum histórico de câncer de próstata na família.

Médico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), William Barcelos explica a importância de realizar os exames preventivos. “Com os exames preventivos a gente consegue detectar a doença o mais cedo possível. Então, quando tem doenças como diabetes e hipertensão, que são doenças muito silenciosas, e que só vão mostrar sintomas quando já estão com nível mais grave, causando sequelas, a gente busca um tratamento o mais rápido possível e essas sequelas às vezes nem vão aparecer ao longo da vida do paciente”.

Como o foco principal da campanha é o câncer de próstata, o médico William Barcelos ressalta que detectar a doença tardiamente pode ser prejudicial para o paciente. “O tratamento do exame de próstata, quando diagnosticado tardiamente, é um tratamento extremamente complicado, porque, normalmente, um diagnóstico tardio envolve metástase. Ou seja, o câncer de próstata não está só contido na próstata, ele já alcançou locais como ossos e pulmão. Um tratamento fisioterápico bem seguido para conseguir diminuir e acabar com essas metástases é um tratamento muito sofrido, muito caro, que demora muito e é um tratamento que faz com que o próprio paciente tenha uma queda da saúde geral”.

Foto Sérgio Silva