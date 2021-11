O governo de Sergipe é negacionista?

Por Adiberto de Souza *

O governo de Sergipe botou o Tribunal de Justiça no pau. Motivo: o Executivo é contra a portaria do Judiciário exigindo passaporte de vacina a quem deseja ter acesso às suas instalações. Na reclamação constitucional impetrada no Supremo Tribunal Federal, o governo afirma que a promessa do TJ de punir os servidores contrários à imunização equipara-se “à tortura emocional”. Considera a exigência, inclusive, uma “prática nociva”. Credo! É deveras estranho que o governador Belivaldo Chagas (PSD) tenha autorizado esta ação contra o Tribunal de Justiça, principalmente agora quando o mundo está assustado com uma nova variante da Covid-19. Ao se posicionar contrário o passaporte da vacina, o Executivo sergipano assemelha-se ao governo negacionista de Jair Bolsonaro, que tentou proibir as empresas de exigirem dos empregados o comprovante de imunização. Ademais, Sergipe é o único estado a se declarar adversário da correta exigência da vacina para ter acesso a ambientes fechados. Bem diferente do Maranhão, onde a Procuradoria-Geral foi à Justiça defender o passaporte vacinal. Ademais, ao levar o TJ às barras da Justiça, o governo cria um fato inusitado: Como a PGE acionou o Judiciário, este não poderá contar com ela para lhe defender, devendo se obrigar a contratar um advogado para representa-lo no STF. Coisas de Sergipe dey Rei. Misericórdia!

Vergonha na cara

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) fez duras críticas ao ato conjunto dos presidentes da Câmara e do Senado visando anunciar que não conseguirão identificar os parlamentares beneficiados com emendas do orçamento secreto. Segundo o cidadanista, está se tentando usar uma decisão que vem dar transparência para esculhambar de vez o orçamento. Entrevistado pelo jornalista Chico Alves, do portal Uol, Vieira fez um apelo: “Se não houver o mínimo de razoabilidade que a gente tenha ao menos vergonha na cara”. Danôsse!

Mandato de volta

O vereador Ivan Macedo (PSD), de Riachão do Dantas, recuperou o mandato que havia perdido após ter sido processado por improbidade administrativa. A liminar em favor do parlamentar foi concedida pelo desembargador José dos Anjos. Ivan foi cassado em setembro último porque, quando era prefeito de Riachão, deixou de repassar 60% da contribuição sindical para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese). Ele foi substituído na Câmara pela suplente Ana Fôrras (PSD). Ah, bom!

Lira no leilão

O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP), aproveitou a visita a Sergipe para fazer um “mimo” ao parlamentar bolsonarista Gustinho Ribeiro (SD). Após ter participado em Aracaju da Conferência da Frente Nacional dos Prefeitos, Lira foi a Lagarto prestigiar o leilão de cavalos Quarto de Milha. Os cerca de R$ 1,5 milhão arrecadados serão usados na construção do Hospital do Amor. Além do presidente da Câmara, prestigiaram o evento o ministro da Cidadania, João Roma Neto e o sub-procurador Geral da República, Luiz Augusto. Todos, vergonhosamente, sem máscaras. Marminino!

Cão sem dono

A continuar fazendo tolices uma trás da outra, brevemente o capitão de pijama se transformará num péssimo cabo eleitoral. Quer uma prova disso? Pesquisa da consultoria Atlas Político, divulgada hoje pelo jornal Valor Econômico, aponta que apenas 19% dos brasileiros ainda aprovam Bolsonaro, o que torna sua reeleição quase inviável. Economia vai mal para 72% dos entrevistados. Pelo andar da carruagem, o “mito” vai se transformar num cão sem dono, que todos querem escorraçá-lo. Tudo permite afirmar que o soldadinho de chumbo terminará o mandato como a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Home vôte!

Sergipe esquecido

Sergipe ficará de fora da primeira visita que o ex-juiz da Lava-Jato, Sergio Moro (Podemos), fará ao Nordeste após decidir disputar a Presidência. Segundo a coluna Painel, da Folha, o aprendiz de político deve passar pela Bahia e Ceará, estado no qual o articulador da viagem é o senador Eduardo Girão (Podemos). Pelo visto, o cearense anda com mais prestígio junto a Moro do que a presidente do Podemos sergipano, delegada Danielle Garcia que, inclusive, trabalhou com o ex-juiz quando este era ministro da Justiça e queridinho de Jair Bolsonaro. Aff Maria!

Tucano preparado

Manda chuva do PSDB sergipano, o ex-senador Eduardo Amorim foi às redes sociais parabenizar o governador de São Paulo, João Doria, por ter vencido as prévias do partido, cacifando-se para disputar a Presidência da República. Segundo Amorim, o tucano paulista é um político preparado para administrar. Ele lembra que enquanto a economia do Brasil recuou em 2020, a de São Paulo cresceu. “Neste ano já cresceu mais de 8%”, revela o ex-senador. Então, tá!

Canindé de luto

A população de Canindé do São Francisco está enlutada com as mortes de Klebson do Nascimento, o “Juquinha”, e o empresário Carlos Alexandre Pires de Carvalho, o “Carlinhos China”. Ambos estavam em um carro que foi colhido por uma tromba d’água e arrastado pela enxurrada riacho abaixo. Outros dois ocupantes conseguiram se salvar. O empresário “Carlos Alexandre era dono do Hotel China e morava em Canindé desde a época da construção da Usina Hidrelétrica de Xingó, na década de 80. Descansem em paz!

Castanha com licor

Itabaiana acaba de ganhar o Empório da Castanha, empreendimento da Cooperativa de Castanhas do povoado Carrilho. Segundo o ex-prefeito itabaianense Valmir de Francisquinho (PL), lá tem de tudo um pouco, das melhores castanhas ao novo licor de caju, que já é um sucesso. Ocorrida no último sábado, a inauguração do Empório também foi prestigiada pelo prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL). Legal!

Passaporte vacinal

O senador Rogério Carvalho (PT) promete apresentar um projeto de lei exigindo dos estrangeiros que chegam ao Brasil o comprovante de vacina contra a covid-19. Segundo o petista, o presidente negacionista Jair Bolsonaro precisa respeitar os brasileiros: “Nós do Congresso vamos proteger a vida”, afirma. O senador ressalta que a maior parte dos países solicita passaporte de vacina como forma de proteger a vida de seu povo. Lamentavelmente, o capitão de pijama nega essa proteção aos brasileiros. Crendeuspai!

Natal com música

A Companhia de Arte da Assembleia Legislativa inicia na próxima quarta-feira, os ensaios para a 7ª Edição da Cantata de Natal. O show terá as mais tradicionais músicas natalinas. Logo depois, será apresentado o Auto de Natal Sergipano. A encenação do nascimento de Jesus terá um caráter regionalizado, com os atores demonstrando como um sergipano chega ao mundo. Em vez de presentearem o menino com ouro, incenso e mirra, os três Reis Magos levarão lenha, farinha e uma moringa de água. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 2 de janeiro de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias