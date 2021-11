Polícia Civil divulga imagens de suspeitos de roubar moto em Frei Paulo

A Polícia Civil de Frei Paulo divulgou nesta segunda-feira (29) imagens dos suspeitos apontados como autores de um assalto ocorrido na última semana. Identificados como Kauan e Edinaldo, eles são investigados por roubar uma motocicleta vermelha, de modelo Pop, também na cidade de Frei Paulo.

De acordo com informações policiais, o crime se deu na manhã do dia 23 de novembro, na última terça-feira. Por meio da coleta de imagens do momento do assalto, foi possível identificá-los. Segundo levantamentos, tanto Kauan como Edinaldo são residentes da cidade de Itabaiana.

Qualquer informação a respeito do paradeiro dos suspeitos pode ser encaminhada através do número do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181, ou pelo aplicativo Disque Denúncia SE. O sigilo é garantido.

Fonte e foto assessoria