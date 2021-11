Polícia Militar segue com plano de segurança na segunda fase do Enem 2021

Nesse domingo (28), dia marcado para a realização da segunda etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Polícia Militar de Sergipe deu prosseguimento ao plano estratégico montado com o objetivo de garantir a segurança do processo seletivo que acontece em todo o estado.

Como ocorreu no primeiro dia do Exame, no último dia 21, o comando da Corporação voltou a escalar mais de 250 policiais militares, que iniciaram os trabalhos na madrugada de domingo, com a escolta dos veículos dos Correios, responsáveis pelo transporte das provas para os mais de 251 locais de aplicação.

Seguindo o planejamento, a Polícia Militar também intensificou as rondas ostensivas no entorno e nos locais onde foram aplicadas as provas do Enem. A ação encerrou com o retorno das provas para o 28º Batalhão de Caçadores (28º BC), onde foram armazenadas.

Todo o processo é monitorado e supervisionado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), localizado no Quartel Central da Polícia Militar.

