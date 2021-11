Primeiro Simpósio do Hospital e Maternidade Santa Isabel

O Hospital e Maternidade Santa Isabel promoverá na próxima terça-feira (30), o primeiro simpósio de prevenção da prematuridade da instituição, que contará com uma programação variada, desde apresentação do tema, debate sobre os dados atualizados e soluções para assistência à família do prematuro.

Novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade. Neste mês, o objetivo é alertar sobre o crescente número de partos prematuros, como preveni-los, e informar a respeito das consequências do nascimento antecipado para o bebê, para sua família e para a sociedade. Sendo a prematuridade a maior causa de morte infantil no mundo.

“A troca de experiências entre profissionais com atuação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal também será um dos nortes do evento, que contará com a presença de uma médica sanitarista, profissionais da ginecologia e obstetrícia, pediatras e neonatologistas, enfermeiros obstetras, equipe multidisciplinar de fisioterapia e fonoaudiologia e demais profissionais envolvidos nos cuidados de pacientes em unidades de terapia intensiva neonatal. Tendo como público alvo, trabalhadores da saúde que atuem em unidades neonatais”, relata a pediatra neonatologista e Diretora Técnica do Santa Isabel, Débora Leite.

Foto assessoria

Por Érica Santos