Procon orienta clientes em renegociação de dívidas com a Energisa

O Procon/SE está acompanhando a campanha de renegociação de dívidas promovida pela Energisa Sergipe. O órgão está promovendo orientação para os consumidores que desejam quitar débitos com a companhia elétrica, além de estar verificando os acordos feitos junto à empresa. A campanha acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no stand da Energisa que está localizado na praça General Valadão.

De acordo com a Energisa, dentre as opções facilitadas de pagamento estão o desconto de até 40% para quem estiver com faturas a mais de 180 dias em atraso e puder quitar seus débitos à vista. Ainda conforme a Energisa, quem não puder pagar desse modo pode parcelar o valor no cartão de crédito, em até 24 vezes, e em 18 vezes no boleto.

Segundo a Energisa, as condições especiais da campanha são voltadas para os clientes das classes residencial, rural, comercial e industrial, atendidos em baixa tensão. O Procon/SE ressalta que os consumidores podem entrar em contato pelo telefone (79) 3211-3383; ou ainda pelo e-mail procon.online@sejuc.se.gov.br.

Fonte: Procon SE