A rivalidade entre Paula Terrare (Giovanna Antonelli) e Carmem (Julia Lemmertz) vai além dos negócios. No passado, as duas empresárias se envolveram com o mesmo homem, mas foi Paula quem acabou se casando com ele, deixando Carmem com o coração partido e com sede de vingança.

Carmem mostrará a seu comparsa, Marcelo (Bruno Cabrerizo), uma prova de que a rival poderia ter sido a assassina do próprio marido.

Por Gshow — Rio de Janeiro