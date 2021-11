TRT20 realizará o IX Fórum de Gestão Estratégica nesta sexta

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) promoverá, no dia 3/12/2021 (sexta-feira), o IX Fórum de Gestão Estratégica. O evento, que se dará em formato de webinar, será realizado a partir das 8h30, com transmissão pelo canal do TRT20 no YouTube (www.youtube.com/trt20se).

O evento, que tem como objetivo promover e disseminar a estratégia a partir da discussão de assuntos relevantes e de políticas do Tribunal, tem como tema desta edição “A Era das Transformações”. Assim, busca-se viabilizar o desenvolvimento do pensamento estratégico, através da reflexão de temas pertinentes, com a finalidade de sensibilizar, incentivar e motivar as pessoas para o alcance dos resultados planejados pela organização.

Durante o evento, serão tratadas três temáticas: Governança Pública e a Transformação das Organizações; Inovação e Transformação Digital; e a Transformação das Pessoas.

Confira a programação do evento e inscreva-se aqui.

Programação

Hora Etapa 8h30 Abertura pelo Desembargador Presidente Fabio Túlio Correia Ribeiro Palestra: Governança Pública e Transformação das Organizações Jetro Coutinho – Analista do TCU Palestra: Inovação e Transformação Digital Gustavo Ibarra – Projeto INOVA – TRT12 – Santa Catarina Premiação do Banco de Ideias – Edição 2021 Palestra: Transformação das Pessoas Kátia de Lima – Analista em Psicologia – TJDF Encerramento

