Vereador acusa prefeito de fazer reunião secreta em sua fazenda no interior do estado, para tratar do plano plurianual

O vereador Delegado Arthur (DEM), do município histórico de Santa Luzia do Itanhy, tem feito um mandato independente na Câmara de Vereadores. Artur foi eleito numa coligação encabeçada pelo ex-prefeito Edson Cruz e mesmo assim não comunga com os atos políticos de Edson e nem com os de Adauto Amor.

Delegado Arthur vem fazendo oposição com responsabilidade ao prefeito Adauto Amor (PSD), que segundo alguns moradores do município, o gestor está comparecendo muito pouco à prefeitura.

Na manhã de sábado, 26, Delegado Arthur, indignado com algumas atitudes antidemocráticas do prefeito, gravou um vídeo para deixar o povo de Santa Luzia do Itanhy ciente do que vem acontecendo naquela pequena cidade da região sul. “Hoje, 26 de novembro, por volta das 9h30, foi iniciada uma reunião entre representantes da empresa de contabilidade pública CAT, os vereadores convidados pelo presidente da Câmara, Pedro Dórea e o prefeito Adauto Amor, na fazenda do prefeito”, informou o parlamentar.

Arthur deixou bem claro no vídeo, que por ele ser oposição ao prefeito Adauto Amor, excluíram-lhe dessa reunião de interesse público. “Deveriam convidar o vereador Delegado Arthur, por se tratar de um assunto de interesse geral, um assunto que tratava de orçamento anual, da lei plurianual, mas pelo simples fato de ser oposição, não fui convidado”, lamentou o vereador.

No vídeo, o vereador Delegado Arthur questiona se querem esconder alguma coisa? “Uma reunião secreta acontecer na fazenda do prefeito, sem qualquer formalidade, sem qualquer respeito à coisa pública, tem alguma coisa a esconder do povo de Santa Luzia”, criticou.

Muitas reclamações de populares estão surgindo no município e também nos meios de comunicações, as quais os moradores de Santa Luzia do Itanhy direcionam ao prefeito Adauto Amor. “Vocês percebam como a coisa pública está sendo tratada em Santa Luzia por um grupo que está no poder, que tenta retirar a participação de um vereador, eleito pelo povo, imagine com as pessoas comuns”, denuncia Arthur.

De acordo com o vereador Delegado Arthur, os moradores de Santa Luzia do Itanhy, precisam saber do que vem acontecendo em sua cidade. “Fazem reunião secreta, na fazenda do prefeito, para tratar de interesse público, sem audiência pública, sem participação popular e, impedindo, inclusive, a participação de um vereador”, concluiu.

Por Magno de Jesus – A Tribuna cultural