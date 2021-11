Ademi/SE faz balanço positivo sobre o retorno da Feira de Imóveis

Diante da pandemia que ainda assola o mundo e da economia dando pequenos passos em busca do reaquecimento a partir do avanço da imunização contra a Covid-19, eram altas as expectativas quanto ao retorno da Feira de Imóveis Ademi/SE em 2021. E, segundo Paulo Nunes de Oliveira, presidente da Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe, o balanço foi positivo nesta sexta edição do mais importante evento do setor no Estado, realizado entre os dias 25 e 28 de novembro. Houve boas vendas e participação efetiva do público, que, com todos os cuidados sanitários, compareceu ao novo Centro de Convenções de Sergipe (CCS) em busca de realizar o sonho da casa própria.

Agora, as expectativas das construtoras e imobiliárias participantes são de que, nos próximos 15 dias de trabalho, como é de praxe, mais vendas se concretizem. Desse modo, vai assinalar ainda mais êxito a este que foi um passo importante para a retomada do aquecimento do mercado imobiliário sergipano após a interrupção provocada pela pandemia de Covid-19.

A professora Maria do Socorro Santos Silva, por exemplo, aproveitou que as principais empresas do setor estavam em um só lugar para pesquisar e, assim, poder realizar o sonho da casa própria. “Visitei todos os estandes, conheci alguns imóveis e fiz até simulação de financiamento. Tenho certeza de que vou encontrar meu tão sonhado apartamento”, disse ela ainda no primeiro dia da Feira.

De fato, com o objetivo de reunir em um só lugar as mais diversificadas opções de plantas, localização e diferentes espaços para quem quer adquirir um novo imóvel ou realizar o sonho da casa própria, a Feira apresentou inúmeros empreendimentos, totalizando, aproximadamente, 3 mil imóveis: desde os que estão inseridos no Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal, aos de médio e alto padrão, com preços acessíveis e com ótimas facilidades para a compra.

Ressalte, ainda, que, durante os quatro dias do evento, o que se viu foi empenho e dedicação da parte de corretores e executivos das construtoras AC Engenharia, GL Construtora, Impacto, Jotanunes, Primasa Camel e União, e das imobiliárias Abrigo, Alcance, AM Imóveis, Barros e Nobre, Cohab Premium, Century, Easy, JLC, Life, Morar Bem, Privillege e Vitrine. Além disso, o evento contou com a parceria exclusiva da Caixa Econômica Federal, maior agente financeiro imobiliário do Brasil.

Aliás, é importante destacar que a VI Feira de Imóveis Ademi/SE deu um show de variedades e oportunidades para o consumidor, além da organização da própria Associação para garantir o conforto e a segurança sanitária para os visitantes e para todos os envolvidos na concretização do evento. “A VI Feira de Imóveis Ademi/SE se mostrou o ambiente ideal para a aquisição de imóveis, um investimento seguro, pois se trata de um bem que só se valoriza com o passar do tempo”, declara Paulo Nunes, presidente da Ademi/SE.

Por Laudicéia Fernandes

Ascom Ademi/SE