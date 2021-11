Associação Mulheres promove ato para chamar atenção do MPE sobre negativas de cintilografias

A Associação Mulheres de Peito promoveu, nesta terça-feira (30), um ato no Ministério Público de Sergipe – MPE/SE com o intuito de cobrar uma solução para as constantes negativas de cintilografias para pacientes oncológicos pela Secretaria Municipal de Saúde. Na oportunidade, foi protocolado um pedido de reunião com o promotor responsável pela área com a participação da secretária.

“É um exame essencial para a detecção de metástase que precisa ser feito trimestralmente e quem tem que dizer isso é o médico e não a secretaria de Saúde. Por isso protocolamos este pedido no MPE de que será marcada uma reunião com a secretaria para que tome uma providência urgente quanto a isso”, detalhou a vice-presidente da Associação, Sheyla Galba.

Ao protocolar o documento, o MPE/SE garantiu que será marcada uma reunião com a secretaria. “E assim que tiver o resultado entra em contato com as Mulheres de Peito. Seguiremos lutando até que este problema seja resolvido, porque a vida vale à pena e essas mulheres precisam fazer a cintilografia com urgência”, salientou Sheyla Galba.

A ação contou com a presença de pacientes com câncer que estão com o exame negado. “A Secretaria de Saúde está dificultando. No início do ano eu consegui fazer, mas depois eu dei entrada novamente e já não estou conseguindo. Todas as vezes que tentei foram negadas. Pediram o relatório médico, eu entreguei, porém não foi liberada. A justificativa é de que só pode ser liberada uma cintilografia por ano. Mesmo com o pedido médico esse é o critério. Ou seja, há a necessidade, mas a secretaria não quer liberar”, Relatou a paciente Eliana Nascimento.

Fonte e foto Associação Mulheres de Peito