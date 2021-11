Belivaldo, Reis e Ribeiros

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Governador Belivaldo Chagas “mexeu” ontem com as tendências políticas em Lagarto e juntou Reis e Ribeiros em uma mesma caminhada. Antes impossível de imaginar “Bole-Bole” e “Saramandaia” praticamente trocando ideias. Quem presenciou a cena ficou de queixo caído. Não apenas isso: a obra que será realizada, para expandir a entrada do município, conseguiu um entendimento dos deputados federais Gustinho e Fábio Reis, de liberarem emendas no valor de R$ 4 milhões (cada um deles) para a realização do projeto que oferecerá um bom acesso ao município.

Mas não ficou só por aí. Com o seu estilo de proclamar a unidade, Belivaldo Chagas também contou com a presença do deputado estadual Ibrahim Monteiro, que não chegava próximo aos dois, desde que seu pai, Valmir Monteiro, esteve prefeito, tendo como vice Hilda Ribeiro. Teria sido uma reviravolta em Lagarto de apoio ao Governo Belivaldo? Como ele não é mais candidato em 2022, seria uma sinalização de que o município votará no candidato que ele indicar para sucedê-lo?

O que mais surpreendeu foi à visita às obras do shopping em Lagarto, de propriedade do ex-prefeito e empresário Zezé Rocha. Belivaldo esteve lá e, também com ele, Gustinho Ribeiro e a prefeita Hilda Ribeiro todos no mesmo espaço. Zezé é ligado ao grupo político dos Reis e está no topo das lideranças desse bloco que rivaliza politicamente com os Ribeiro, como se o ambiente fosse entre amigos e não um espaço dominado pela oposição. Tudo muito cordato, sem qualquer constrangimento e, para se falar a verdade, absolutamente democrático e uma prova de amadurecimento.

Em entrevista a Aloísio Andrade – o Prefeitinho – na Juventude FM, o governador Belivaldo Chagas ficou à vontade para tratar sobre o assunto. Perguntado se uniria os Reis e os Ribeiros em Lagarto, ele disse que “seria um dos seus sonhos”, mas adiantou que não era candidato nas próximas eleições, mas se fosse “faria esse trabalho de trazer para o meu lado tanto os Reis quanto os Ribeiros”. Ao seu lado, no estúdio, acompanhava a entrevista o deputado federal Fábio Mitidieri, que é um dos pré-candidatos a governador em 2022 e disputa a preferência da base aliada, com mais quatro outros nomes.

Belivaldo falou “en passant” sobre escolha do candidato do bloco para sucedê-lo, dizendo que a primeira reunião ocorrerá em dezembro – ainda na primeiro quinzena – mas que a decisão final deverá sair em janeiro ou até mesmo depois do carnaval. Um detalhe chamou a atenção: Belivaldo não tirou da cabeça um boné que tem à frente o placar 6×1. Refere-se à vitória significativa que obteve no STF e que o manteve no mandato diante dos mesmos números que o TRE-SE o cassou. Já em Lagarto fica a expectativa de ser mantido o bom relacionamento político entre grupos, desde que seja para o bem da cidade. Mas, não será fácil…

Belivaldo chama atenção

O governador Belivaldo Chagas (PSD) conseguiu chamar a atenção em Lagarto, aonde participou de solenidades para ordens de serviços de algumas obras, como a duplicação da entrada do município.

*** Ao seu lado estavam todas as lideranças que se opõem no município, como os deputados federais Gustinho Ribeiro e Fábio Júnior, deputados estaduais Ibrahim Monteiro e Gorete Reis, prefeita Hilda Ribeiro, ex-prefeitos Jerônimo Reis e Zezé Rocha.

Reunião na quinta-feira

O Comitê Técnico Científico, que avalia a Covid em Sergipe, vai se reunir na próxima quinta-feira para analisar a variante ômicron e avaliar a situação da pandemia no Estado

*** Nessa reunião o governador Belivaldo Chagas pode definir, depois de ouvir os técnicos, se haverá ou não reveillon e carnaval em Sergipe.

*** Há um movimento crescente nos Estados para que se evitem festas de final de ano e principalmente o carnaval.

*** Alguns empresários acham que o reveillon público não deve acontecer, mas os privados sim, como o que está sendo preparado por um bem frequentado bar da orla. A Covid afeta ricos e pobres.

Virada em Salvador

Atenção: O Festival Virada Salvador 2022 está oficialmente cancelado. A Prefeitura segue avaliando o cenário da pandemia no Brasil e no mundo

*** O objetivo é para tomar as decisões necessárias para o enfrentamento da pandemia em Salvador.

Avaliação sobre Edvaldo

Um avaliador da política sergipana acha que o prefeito Edvaldo Nogueira não deve se arriscar em deixar a Prefeitura de Aracaju em abril para disputar o Governo.

*** Segundo ainda a fonte, para ser candidato Edvaldo terá que se desincompatibilizar em abril e esperar de 20 de julho a 05 de agosto para convenção e registro da candidatura.

*** São quase quatro meses sem mandato, com risco de ocorrências e mudanças dentro da própria base aliada. É preciso muita segurança para a decisão.

Rogério e a noivinha

Senador Rogério Carvalho (PT) aconselha: “não chamem Bolsonaro de “noivinha de Aristides” porque dá prisão! Precisamos desvendar o crime embutido nesta colocação”.

*** Segundo Rogério, “pelo que sabemos, Aristides foi instrutor de judô do Bolsonaro no Exército na época em que foi cadete. Onde está a ofensa?”

André já retorna

O ex-deputado federal André Moura vem retornando às suas atividades políticas e reinicia suas visitas a cidades do interior, visando às eleições de 2022.

*** André Moura é o candidato da base aliada ao Senado e vem trabalhando para isso já há alguns meses, na maioria das vezes ao lado do deputado federal Fábio Mitidieri.

Entrando pesado

O conselheiro Ulices Andrade “está entrando pesado para disputar o Governo do Estado”, a informação é de um pré-candidato a deputado federal do Sertão.

*** Ulices tem expectativa de que a escolha do nome da base aliada seja anunciado depois do carnaval. Em sendo assim, ele vai disputar o mandato tranquilamente.

Nomes de Edvaldo

O Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participou da 81ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos e afirmou, pelo que sentiu e viu nas ruas de Aracaju, “que as pessoas querem mais prefeitos candidatos a governador”.

*** A afirmação foi uma clara referência à possibilidade do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, disputar o governo de Sergipe no próximo ano. A FNP é presidida por Edvaldo

Renda Irlandesa

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) deu uma peça de renda Irlandesa ao presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, sábado passado. Perguntado onde era feita a peça, teria respondido: na cidade de Divina Pastora.

*** Isso atiçou o “fogo amigo” que produziu o fake news aceito por colunistas, divulgando o absurdo de que Edvaldo sequer sabia onde ficava Divina Pastora.

*** O fake tinha objetivo de revelar que “fora Aracaju, o prefeito não conhece nenhuma outra cidade do interior, sequer Divina Pastora”.

Valmir e liberação

O ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) viaja hoje a Brasília para participar da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao seu partido. Com ele vão liberais de Itabaiana.

*** Valmir foi convidado pelo presidente do PL, Waldemar Costa Neto, e afirmou que não deixará a sigla em nenhuma hipótese.

*** Em Brasília, Valmir de Francisquinho vai fazer um pedido: “a liberação das coligações com outras legendas para as eleições de 2022”.

Katarina comemora

A vice-prefeita Katarina Feitoza comemora: “Há um ano minha vida foi impulsionada a um novo começo. Há um ano o povo de Aracaju tomava a decisão que me trouxe até aqui”.

*** Foi o que ela publicou ontem e deixa a impressão de que gostou trocar a Polícia pela Política. Quem sabe ela não dê um passo à frente em abril, caso Edvaldo dispute o Governo?

Meio Desligado

Como dizia Rita Lee, ainda nos “Mutantes”, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) “anda meio desligado”. Não atende ao telefone e está conversando muito pouco.

*** Mas isso não vai demorar. Jackson reflete um pouco sobre o momento político e sobre ele, para adotar uma posição em relação ao pleito de 2022.

*** Não demora muito e Jackson “explode” anunciando sua candidatura ao Senado ou a deputado federal.

Mulheres de peito

A Associação Mulheres de Peito faz hoje manifestação no Ministério Público de Sergipe – MPE – para cobrar solução para as constantes negativas de cintilografias a pacientes oncológicos pela Secretaria Municipal de Saúde.

*** O exame é essencial para a detecção de metástase. Na oportunidade, a Associação irá protocolar a denúncia para que o órgão investigue o que está acontecendo.

Federação à vista

O presidente do PSB em Sergipe, Valadares Filho, confirmou que está caminhando para a formação de uma federação entre o PT, PSB e o PCdoB.

*** Uma federação é uma forma de coligação que não pode se desmanchar durante todo o período de mandato. Em Sergipe terá chances de eleger dois federais.

Giro pelas redes sociais

Linda Brasil – Marcando presença no XI Prêmio Tribuna. Cada vez mais forte e determinada para lutarmos para transformar a política de Sergipe.

Igor Gadelha – Após derrota nas prévias, Eduardo Leite disse à coluna que não sairá do PSDB. Governador também comentou sobre seus planos para 2022.

Por Maria – Lula e o PT apagam Dilma da História e seu governo catastrófico. 14 milhões de desempregados, pra começo de conversa.

Carlos Minc – Piloto de Fernandinho Beira-Mar, um dos maiores bandidos do país, ganhou licença para explorar ouro na Amazônia.

Rubinho Nunes – Bolsonaro mobiliza toda uma estrutura bancada com dinheiro público pra ficar acenando na Dutra e não pode nem fazer uns “elogios carinhosos” pra ele?

Luiz Carvalho – Enquanto um trabalhador luta para se aposentar com 60 anos, os Ministros do STF não aceitam se aposentar com 70, querem aposentadoria só aos 75.

Sensacionalista – Cardiologistas alertam para risco de infarto em esquerdistas toda vez que Lula relativiza ditaduras.

Estadão Política – Dois dias após vencer prévias do PSDB, Doria diz ser ‘possível’ uma aliança com Sérgio Moro.