Carro da vacina: Aracaju inicia busca ativa para vacinação contra covid

A partir desta quarta-feira, 1° de dezembro, a Secretaria Municipal da Saúde inicia a vacinação itinerante com carro da vacina percorrendo os bairros da capital, para aplicação de primeira, segunda e terceira doses do imunizante contra covid.

Nesta semana, o carro da vacina terá a seguinte programação: quarta-feira, dia 1º, bairro 17 de Março (praça do Cras Maria Diná); quinta-feira, dia 2, bairro Porto Dantas (Orla); e sexta-feira, dia 3, bairro Lamarão (Paróquia Nossa Senhora das Graças). A imunização será de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Para receber a dose do imunizante, basta apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência e documento com foto. A secretária de saúde de Aracaju, Waneska Barboza, explica que a ação objetiva alcançar a parcela da população que ainda não recebeu primeira dose ou não retornou para segunda ou dose de reforço.

“Temos cerca de 60 mil pessoas que ainda não tomaram vacina. Mesmo com percentual alto de vacinação como o de Aracaju, que está com 91% da população com primeira dose, não podemos nos descuidar porque a vacina é a única medida eficaz de controle da pandemia. Com a vacinação itinerante, queremos atingir o público que por algum motivo não consegue buscar a vacina em uma Unidade Básica de Saúde”, afirmou.

O cronograma será divulgado semanalmente, de acordo com os bairros com menor número de pessoas vacinadas.