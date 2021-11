Chuvas intensas podem ocorrer dentro das próximas 24 horas nos oito territórios em Sergipe

Precipitações são decorrentes de sistemas meteorológicos que continuam atuando sobre todo o Estado

A Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), emitiu um novo boletim de alerta e, segundo a CMT, deve voltar a chover forte nas próximas horas em Sergipe. Segundo o serviço de meteorologia, o fatores climáticos ainda estão sob efeito da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), intensificada pela circulação da Alta da Bolívia (AB), dominando grande parte do Centro-Oeste e Norte do continente Sul Americano.

Por conta desses fatores climáticos, a CMT, da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), informa que há risco moderado para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso nas próximas 24 horas. O tempo nublado desde as primeiras horas desta segunda-feira, 29, permanece em todo o Estado com possibilidade de pancadas de chuvas distribuídas ao longo dos oito territórios sergipanos, podendo atingir cerca de 20mm acumulados entre hoje e a terça-feira, 30.

Devido a presença de instabilidades atmosféricas, ocasionadas pelas Zonas Úmidas que tiveram início no estado do Amazonas e se estenderam até o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, até amanhã, podem ocorrer pancadas de chuvas fortes e isoladas, acompanhadas de descargas elétricas e com rajadas de ventos de até 40km/h.