Construtora Celi e Valor Imobiliária lançam espaço na CasaCor Sergipe

A Construtora Celi, em parceria com a Valor Imobiliária, participa da maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas em Sergipe por meio do Lounge Garden Village, localizado no Shopping Riomar, em frente da Praça de Eventos Mar.

O espaço, projetado pelo Coletivo de Arquitetos, tem como intuito reproduzir a experiência sensorial que o novo empreendimento da Construtora se propõe a oferecer aos seus futuros moradores. Assim, após atravessar um pórtico de acesso do Lounge, o visitante é convidado a percorrer o espaço de maneira cíclica, sem um percurso pré-estabelecido para que a experiência se torne espontânea e confortável.

Os maciços vegetais presentes no local, evocam e enfatizam a diversidade paisagística existente no projeto, que são complementados pelos seus aromas e sons reproduzidos pela natureza.

O grande telão, por fim, representa e evidencia a intensidade visual proposta pelo empreendimento para as linhas contemporâneas de seus edifícios e ambientes projetados.

Você pode visitar o Lounge Garden Village até o dia 17 de dezembro, durante o horário de funcionamento do Shopping. Bem como, conhecer melhor cada detalhe desse lançamento de alto padrão com um dos corretores de plantão disponíveis no local.