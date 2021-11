Coopanest-SE doa material cirúrgico ao Hospital da Criança

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) fez mais uma entrega de materiais e insumos à título de doação, para o recém-inaugurado Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, localizado no bairro José Conrado de Araújo, na zona oeste de Aracaju.

De acordo com o presidente da Cooperativa, Dr. Roberto Santos Menezes, a ação é de contribuição ao trabalho realizado pelos médicos anestesiologistas e de responsabilidade social. “Esse trabalho faz parte do compromisso de nossa gestão em ajudar a criar meios e condições que facilitem a atuação, não só do médico anestesiologista, mas também da equipe e, principalmente, que resultem em benefício para a população”, declarou.

Para a diretora administrativa do Hospital da Criança, Renata Carvalho Valadares, a doação vai acelerar a abertura do Centro Cirúrgico do Hospital. “Nós estamos precisando abrir o Centro Cirúrgico o mais rápido possível para que a gente possa atender as crianças a nível de cirurgia de urgência e cirurgias eletivas também, pra isso a gente está precisando de uma grande quantidade de materiais para anestesia e cirurgias e, graças a Deus, contamos com a ajuda dos anestesistas, que se disponibilizaram a nos doar esses materiais”, explicou.

A caixa contendo diversos materiais e insumos foi entregue pela secretária da Cooperativa, Kaline Macedo, à diretora administrativa e à gerente do centro cirúrgico Larisse Tavares, que conferiu todo o material doado e afirmou que eles vão agilizar o início das cirurgias de pequeno e médio porte. “Todo esse material é de suma importância pra nós e o apoio da Coopanest está sendo primordial para iniciarmos essas cirurgias”, comemorou. De acordo com a gerente, serão realizadas no Hospital cirurgias básicas, ortopédicas, de pequeno e médio porte.

Hospital da Criança

Inaugurado em outubro, o Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, visa reforçar a Rede de Assistência Pediátrica no Estado, vai atuar junto com outras unidades hospitalares. Na unidade, são atendidas crianças de 29 dias a 12 anos 11 meses e 29 dias de vida. O Hospital funciona de forma ininterrupta, 24h por dia, sete dias por semana com atendimento em tempo integral.

Ascom/Coopanest-SE