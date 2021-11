Deputado envia Relatório de Inspeção na FHS para diversos órgãos

O deputado Gilmar Carvalho, por intermédio de ofício, encaminhou Relatório de Inspeção nº 068/205 realizado pela 5ª CCI do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe na Fundação Hospitalar de Saúde – FHS, no período de 02 de maio a 30 de junho de 2014 para a presidência da FHS, para o Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Transparência e Controle de Sergipe, para os Ministérios Públicos Estadual e Federal e para o Ministério Público de Contas de Sergipe.

O relatório da Inspeção Ordinária do TCE é relativo ao acompanhamento e desenvolvimentos das ações, atos e fatos praticados pela Fundação Hospitalar de Saúde em relação aos contratos firmados no período de janeiro a dezembro de 2013 e junho de 2014.

Foto: Jadilson Simões

Por Assessoria Parlamentar