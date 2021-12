Em São Paulo, Breno Garibalde conhece estratégias inovadoras

O vereador Breno Garibalde, arquiteto e urbanista por formação, esteve em São Paulo no último final de semana e, aproveitando a oportunidade, fez algumas visitas importantes para trazer novas ideias para Aracaju. A primeira reunião foi com os pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Flávio Maranhão e Ângelo Zanini, que junto com o restante da equipe, desenvolveram um sistema para avaliar a qualidade das vias da capital paulista. Nele, uma câmera e um dispositivo são instalados em alguns carros de aplicativo.

“A câmera faz o registro em imagem e o dispositivo analisa a trepidação do veículo em cada trecho. Todo o material colhido volta para os pesquisadores, que fazem relatórios e enviam para a prefeitura, que consegue saber exatamente onde precisa melhorar. Isso tudo de forma mais rápida e a um custo bem mais barato. É aquilo que eu sempre digo, o poder público precisa caminhar ao lado das universidades, que estão cheias de projetos inovadores”, destacou Breno.

O parlamentar também conversou com o secretário executivo das subprefeituras, Caio Luz, para entender melhor como funciona a divisão delas, suas autonomias e responsabilidades para fazer funcionar uma cidade do tamanho de São Paulo. E finalizou as reuniões por lá, com a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, dialogando bastante sobre política e ações da pasta.

“Num período curto, consegui ter conversas muito boas e isso abriu ainda mais minha mente para coisas que podemos aplicar aqui na nossa cidade. Essa ideia das subprefeituras, por exemplo, poderia ser executada em algumas regiões aracajuanas; isso ajudaria muito a administrar um município cheio de diferenças e complexidades. Pude entender um pouco do que está sendo feito por lá, em áreas que se alinham com o nosso mandato e voltei animando para pensar em mais ideias para Aracaju, a inovação é fundamental”, afirmou Breno.

Foto assessoria

Por Felipe Martins